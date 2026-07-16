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Zegras sa vyhol arbitráži, s Philadephiou podpísal zmluvu na 4 roky
Zegras si v minulej sezóne vytvoril maximum s 26 gólmi a 67 bodmi v 81 zápasoch základnej časti.
Autor TASR
Philadelphia 16. júla (TASR) - Klub zámorskej NHL Philadelphia Flyers dosiahol dohodu o novej štvorročnej zmluve s americkým hokejistom Trevorom Zegrasom. Dvadsaťpäťročný útočník podpísal kontrakt v celkovej hodnote 36,5 milióna amerických dolárov a vyhol sa tak arbitrážnemu konaniu.
Zegras ročne zarobí v priemere 9,125 milióna USD. Po uplynulej sezóne bol v pozícii obmedzeného voľného hráča, 5. júla podal žiadosť o vymeranie svojho platu na nezávislom arbitrážnom súde, čomu sa obe strany napokon vyhli. „Sme nadšení, že Trevor zostane v našej organizácii ďalšie štyri roky. Rast, ktorý v predošlom ročníku ukázal, potvrdil, že je veľmi zručný hráč, čo sa o ňom vedelo pri vstupe do ligy. Posilnil našu vieru, že bude v nasledujúcich rokoch kľúčovým hráčom Flyers a môže pomôcť nášmu tímu posunúť sa na vyššiu úroveň,“ uviedol podľa portálu nhl.com generálny manažér „letcov“ Daniel Briere.
Zegras si v minulej sezóne vytvoril maximum s 26 gólmi a 67 bodmi v 81 zápasoch základnej časti. V ďalších 10 stretnutiach play off mal bilanciu 2+4. Do klubu prišiel vlani v lete po piatich rokoch strávených v Anaheime Ducks.
Philadelphii zostali dôležité finančné prostriedky na podpis tejto zmluvy po tom, čo neuspela s ponukou pre švédskeho útočníka Lea Carlssona. Tomu ponúkla tzv. „offer sheet“ v rekordnej hodnote 18 miliónov ročne po dobu piatich rokov. Anaheim astronomickú ponuku dorovnal, čím si udržal 21-ročného centra, ktorý sa stal najlepšie plateným hráčom NHL.
Zegras ročne zarobí v priemere 9,125 milióna USD. Po uplynulej sezóne bol v pozícii obmedzeného voľného hráča, 5. júla podal žiadosť o vymeranie svojho platu na nezávislom arbitrážnom súde, čomu sa obe strany napokon vyhli. „Sme nadšení, že Trevor zostane v našej organizácii ďalšie štyri roky. Rast, ktorý v predošlom ročníku ukázal, potvrdil, že je veľmi zručný hráč, čo sa o ňom vedelo pri vstupe do ligy. Posilnil našu vieru, že bude v nasledujúcich rokoch kľúčovým hráčom Flyers a môže pomôcť nášmu tímu posunúť sa na vyššiu úroveň,“ uviedol podľa portálu nhl.com generálny manažér „letcov“ Daniel Briere.
Zegras si v minulej sezóne vytvoril maximum s 26 gólmi a 67 bodmi v 81 zápasoch základnej časti. V ďalších 10 stretnutiach play off mal bilanciu 2+4. Do klubu prišiel vlani v lete po piatich rokoch strávených v Anaheime Ducks.
Philadelphii zostali dôležité finančné prostriedky na podpis tejto zmluvy po tom, čo neuspela s ponukou pre švédskeho útočníka Lea Carlssona. Tomu ponúkla tzv. „offer sheet“ v rekordnej hodnote 18 miliónov ročne po dobu piatich rokov. Anaheim astronomickú ponuku dorovnal, čím si udržal 21-ročného centra, ktorý sa stal najlepšie plateným hráčom NHL.