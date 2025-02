Zegras z Anaheimu dostal trojzápasový dištanc za úder do hlavy

New York 25. februára (TASR) - Americký hokejista Trevor Zegras z Anaheimu Ducks dostal od oddelenia NHL pre hráčsku bezpečnosť trojzápasový dištanc za úder do hlavy Michaela Rasmussena z Detroitu Red Wings. Za svoj zákrok na konci druhej tretiny v stretnutí nedostal trest.



V pondelok však čelil disciplinárnemu konaniu, na ktorom jeho hit označili za nebezpečný a ohrozujúci zdravie. "Hráči ako Rasmussen, ktorí nemajú na hokejke puk, nemôžu byť obeťou takýchto kroščekov. Zegrasov zákrok prišiel neskoro a mieril na hlavu," citovala AP z vyhlásenia komisie. Rasmussen po tvrdom náraze odišiel z ľadu a do duelu sa už nevrátil.