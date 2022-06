Zlatá Európska liga: Slováci prehrali v Poprade s Portugalskom 2:3

Zlatá Európska liga, A-skupina:



Slovensko - Portugalsko 2:3 (-23, 23, -23, 20, -14)



Rozhodovali: Nastase (Rum.), Porvazník (SR), 142 minút, 650 divákov.



Slovensko: Palgut 2, Prokopec 16, Kováč 13, Mlynarčík 27, Barták 2, Firkaľ 22, Zeman 11 (liberá Turis, Paňko), Ščerba, Mečiar. Tréner: M. Kardoš.



Portugalsko: Sinfronio 11, Cveticanin 5, Marques 17, Da Silva 2, Ferreira 21, P. Martins 26, Tavares (liberá Casas a Pereira), Cunha, B. Martins. Tréner: Joao Miguel.

Na snímke hráči Slovenska v zápase A-skupiny Zlatej európskej ligy mužov vo volejbale Slovensko - Portugalsko 8. júna 2022 v Poprade. Foto: TASR – František Iván

Poprad 9. júna (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti neuspeli ani vo svojom treťom vystúpení v Zlatej Európskej lige. V stredu v Poprade prehrali s Portugalskom 2:3 a do tabuľky si pripísali prvý bod. V sobotu odohrajú záverečný duel v A-skupine proti Turecku. Do semifinále postúpi iba najlepší tím zo skupiny.V 1. sete si Portugalci od začiatku vytvorili dvojbodový náskok a ten si prakticky udržali až do konca. Úvodné dejstvo získali v pomere 25:22. Aj druhý set išiel spočiatku lepšie hosťom, viedli prakticky neustále o bod, či dva, ale koncovka vyšla lepšie Slovákom a získali ho v pomere 25:23. V tom treťom viedli Portugalčania už 7:3, Slováci neskôr vyrovnali na 10:10 a potom otočili skóre ma 13:11. Ale hostia potom zlepšili najmä servis a hru v poli a napokon získali set v pomere 25:23. Štvrtý patril Slovákom, súpera prevýšili vo všetkých činnostiach a o víťazovi napokon rozhodol tajbrejk. V jeho koncovke mali viac síl Portugalci a triumfovali 16:14, zápas zakončili esom., tréner SR:, smečiar SR:, univerzál SR:1. Turecko 3 3 0 9:1 92. Portugalsko 4 2 2 7:8 53. SLOVENSKO 3 0 3 2:9 1sobota 11. júnaSLOVENSKO - Turecko /Poprad, 19.30/