Slovenské volejbalistky na úvod podľahli Bulharkám, Drobňákovej návrat

Zlatá európska liga 2021 žien - B-skupina - prvý turnaj - Záporožie (Ukr.):



piatok



BULHARSKO - SLOVENSKO 3:0 (14, 24, 15)



Rozhodovali: Medvid (Ukr.) a Mateizer (Rum.), 135 divákov



Bulharsko: Paskovová 11, N. Dimitrovová 11, Kitipovová 2, G. Dimitrovová 13, M. Todorovová 9, E. Dimitrovová 11, libero Ž. Todorovová (Barakovová 1, A. Milanovová 2). Tréner: I. Petkov.



Slovensko: M. Žernovič 7, Tereza Hrušecká 3, Palgutová 14, Radosová 5, Smiešková 2, Koseková 2, liberá Magdinová a Jančová (K. Fričová 1, Drobňáková 3, Krišková 0, Kohútová 0). Tréner: M. Fenoglio.

Hlasy po zápase (zdroj: www.svf.sk):

Marco Fenoglio, tréner SR: "Nehrali sme dnes dobre, nebojovali sme. Súper bol kvalitný, ale keby sme hrali na našej úrovni, tak by sme sa mu vyrovnali, pretože nehrali nič špeciálne. Mali sme komplikovaný týždeň, prišli sme o nejaké hráčky, náročné cestovanie narušilo tréningy a toto bol výsledok. Máme na viac, nebol to náš štandardný výkon. Z toho som sklamaný, ale musíme sa skonsolidovať a pripraviť na zajtrajší dôležitý zápas s Ukrajinou. Dnes sme robili zbytočné chyby, mali sme problémy na príjme a nebolo to dobré. Je to šport, musíme na to zabudnúť a pozerať sa dopredu."



Barbora Koseková, nahrávačka a kapitánka SR: "Bulharky nás zatlačili servisom a mali výbornú obranu na sieti. Hralo sa nám proti nim ťažko. Skúsili sme riskovať, ale myslím, že sme ich mali na podaní viac zatlačiť. Robili sme veľa chýb, čo si pri takomto súperovi nemôžeme dovoliť. Veľká škoda druhého setu, kde sme ich viac zatlačili, bojovali sme, ale bohužiaľ sme koncovku nezvládli. Musíme sa z toho vyspať a dobre sa pripraviť na Ukrajinu. S takýmito súpermi musíme bojovať na 150 percent, robiť čo najmenej chýb a maximálne riskovať aby to vyšlo."



Tabuľka B-skupiny:

1. Bulharsko 1-0 3:0 3 b.



2. SLOVENSKO 0-1 0:3 0 b.



Ukrajina ešte nehrala.





Ďalší program SR v B-skupine:

sobota 29. 5.: SLOVENSKO - Ukrajina (Záporožie, 18.00)



piatok 4. 6.: Bulharsko - SLOVENSKO (Plovdiv, 19.30)



nedeľa 6. 6.: SLOVENSKO - Ukrajina (Plovdiv, 16.30)

Záporožie 28. mája (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky neuspeli vo svojom úvodnom vystúpení v B-skupine tohtoročnej Zlatej európskej ligy, do úvodného turnaja v ukrajinskom Záporoží vstúpili v piatok prehrou 0:3 (-14, -24, -15) s favorizovanými Bulharkami. V sobotu rovnako od 18.00 h nastúpia zverenky Marca Fenoglia proti domácim Ukrajinkám.S Bulharkami sa Slovenky stretli po viac než siedmich rokoch a celkovo dvanástykrát, na konte majú dve víťazstvá a desať prehier. V prvom a treťom sete si favoritky utvorili výrazný náskok a priebeh kontrolovali, Slovenky im najviac vzdorovali v druhej časti, v ktorej viackrát dokázali vyrovnať (8:12, 12:12, 17:20, 20:20), ale v závere sa k setbalom dostali len Bulharky a druhý premenili. Bulharky si pomáhali najmä úspešnými blokmi (15:3) a kvalitným podaním (8:0 na esá).Pre smečiarku Nikolu Radosovú to bol 85. zápas v národnom tíme, vďaka čomu predstihla šesťnásobnú Volejbalistku roka Adriánu Marčekovú a v historických tabuľkách sa zaradila na 9. priečku. Prvý súťažný zápas po viac než dvoch rokoch a v reprezentácii po troch rokoch odohrala smečiarka Dominika Drobňáková, ktorá po vážnom zranení kolena vynechala uplynulé dve sezóny a ako striedajúca hráčka pomohla tímu v koncovke druhého setu stopercentnou úspešnosťou v útoku (3 z 3).Druhý turnaj B-skupiny je na programe o týždeň v Plovdive (4. - 6. 6.), na Final Four do bulharského Ruse (19. - 20. 6.) postúpi víťaz skupiny a v prípade triumfu Bulhariek v skupine aj najlepší z troch tímov z druhých priečok.