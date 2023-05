Zeleňák sa upísal Vítkoviciam, Šimíček: Nebojí sa fyzickej hry

Ostrava 1. mája (TASR) - Slovenský hokejista Vojtech Zeleňák sa stal hráčom HC Vítkovice Ridera. Dvadsaťštyriročný obranca, ktorý pôsobil v minulej sezóne v druhej najvyššej súťaži v drese HC Frýdek-Místek, sa dohodol s českým extraligovým klubom na ročnom kontrakte s opciou na ďalšiu sezónu.



Zeleňák sa tak môže tešiť na premiéru v najvyššej českej súťaži. "Vojtech Zeleňák je mladý bek, vysoký, urastený, vďaka čomu dokáže hrať dobre do tela a nemusí sa báť fyzickej hry. Je to hráč, ktorý má potenciál a my veríme, že ho u nás vo Vítkoviciach rozvinie a bude sa mu u nás čo najviac dariť," uviedol pre klubový web športový riaditeľ HC Vítkovice Roman Šimíček.



Zeleňák v minulosti prešiel mládežníckymi reprezentačnými výbermi, SR reprezentoval aj na MS hráčov do 20 rokov. Hral za Zvolen, Košice, Michalovce či Trenčín, v tíme Bratislava Capitals si vyskúšal nadnárodnú ICE Hockey League. V minulej sezóne odohral za prvoligový Frýdek-Místek 47 zápasov s bilanciou dva góly a päť asistencií. V českej extralige ešte nepôsobil, ale v drese Třinca nastúpil v šiestich zápasoch Ligy majstrov.