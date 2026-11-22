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Železiari nevyužili svoju prevahu, Mikulaj: „Musíme si to postrážiť“
Zisk bodu pomohol Trenčanom aspoň dočasne sa odlepiť z dna ligovej tabuľky. Napriek náročnej situácii však neskladajú zbrane.
Autor TASR
Trenčín 22. novembra (TASR) - Futbalisti FK Železiarne Podbrezová cestovali v 15. kole Niké ligy na pôdu posledného Trenčína ako mierny favorit. Herne sa im tento predpoklad podarilo naplniť, no pod Čákovým hradom sa napokon museli uspokojiť s remízou 2:2. Železiari mali streleckú aj hernú prevahu, no vytvorené príležitosti nedokázali pretaviť do rozhodujúceho gólu.
Trenčín pritom vstupoval do sobotňajšieho stretnutia s nelichotivou domácou bilanciou. V siedmich zápasoch získal iba päť bodov pri skóre 4:18. „Po dnešku nemôžeme byť spokojní. Dá sa povedať, že sme stratili dva body. Vytvorili sme si dostatok gólových príležitostí. Dnes sme mali vyhrať,“ zhodnotil po zápase český stredopoliar hostí Ondřej Deml.
V úvodnom dejstve pritom nič nenasvedčovalo tomu, že by sa nemal naplniť papierový predpoklad. Podbrezová kontrolovala dianie na ihrisku a zásluhou Kováčika sa ujala vedenia. Následne však inkasovala gól do šatne a Trenčania herne ožili. Po zmene strán sa napokon dostali aj do vedenia. „Nechali sme si dať zbytočný gól po štandardnej situácii, keď sa lopta v šestnástke nejako poodrážala. Pri druhom góle sme dovolili hráčovi otočiť sa s loptou na úrovni pokutového bodu. Boli to zbytočné chyby, ktorými sme sami dostali Trenčín na koňa. Napriek tomu sme mali streliť viac gólov. Išli sme si za víťazstvom, no naše príležitosti zostali nevyužité,“ vysvetlil Deml.
Počas reprezentačnej prestávky nastali zmeny aj v realizačnom tíme „Horehroncov“. Dočasného hlavného trénera Borisa Godála nahradil Matej Čobík-Ferčík, ktorý v minulosti viedol Pohronie a pôsobil aj ako asistent trénera v Komárne. V Podbrezovej už predtým pracoval ako člen realizačného tímu Romana Skuhravého. „U nás sa v podstate nič nezmenilo. Atmosféru v tíme to nenarušilo. Pokračujeme v tom, čo sme robili celý rok. Naďalej chceme hrať aktívne a útočne, ako sme sa prezentovali aj dnes. Chýbalo nám akurát streliť viac gólov,“ dodal Deml.
Na opačnej strane neskrýval sklamanie ani trenčiansky útočník Lukáš Mikulaj. Domáce AS malo zápas dobre rozohraný. Po dvoch polčasových striedaniach Trenčania herne pookriali a v 52. minúte sa zásluhou mladého forvarda dokonca ujali vedenia. „Určite nás mrzí, že sme napokon nevyhrali. Viedli sme a ďalší priebeh stretnutia sme si už mali postrážiť. V záverečnej štvrťhodine sme však inkasovali a ďalší gól sa nám už nepodarilo pridať. O to viac nás štve, že sme doma opäť neuspeli,“ vyjadril sa jeden zo strelcov Trenčína Lukáš Mikulaj.
Hoci boli hostia v priebehu stretnutia aktívnejší, aj Trenčín si dokázal vypracovať niekoľko príležitostí. Po góle volala najmä technická strela Eynela Soaresa z 65. minúty, ktorú s námahou vytesnil brankár Lukáš Domaniský. „Prvý polčas nebol z našej strany ideálny. Po prvom góle sme však začali lepšie kombinovať. Podbrezová mala svoje šance a hrozila takmer z každého útoku. Aj my sme však mohli pridať tretí gól. Dnes to mohlo skončiť akokoľvek,“ zamyslel sa Mikulaj.
Zisk bodu pomohol Trenčanom aspoň dočasne sa odlepiť z dna ligovej tabuľky. Napriek náročnej situácii však neskladajú zbrane. „Atmosféra v tíme vôbec nie je zlá. Ideme naplno a snažíme sa do toho dávať na tréningu všetko. Verím, že výsledky ešte prídu. Z tejto situácie si však môžeme pomôcť iba sami,“ uzavrel Mikulaj.
Trenčín pritom vstupoval do sobotňajšieho stretnutia s nelichotivou domácou bilanciou. V siedmich zápasoch získal iba päť bodov pri skóre 4:18. „Po dnešku nemôžeme byť spokojní. Dá sa povedať, že sme stratili dva body. Vytvorili sme si dostatok gólových príležitostí. Dnes sme mali vyhrať,“ zhodnotil po zápase český stredopoliar hostí Ondřej Deml.
V úvodnom dejstve pritom nič nenasvedčovalo tomu, že by sa nemal naplniť papierový predpoklad. Podbrezová kontrolovala dianie na ihrisku a zásluhou Kováčika sa ujala vedenia. Následne však inkasovala gól do šatne a Trenčania herne ožili. Po zmene strán sa napokon dostali aj do vedenia. „Nechali sme si dať zbytočný gól po štandardnej situácii, keď sa lopta v šestnástke nejako poodrážala. Pri druhom góle sme dovolili hráčovi otočiť sa s loptou na úrovni pokutového bodu. Boli to zbytočné chyby, ktorými sme sami dostali Trenčín na koňa. Napriek tomu sme mali streliť viac gólov. Išli sme si za víťazstvom, no naše príležitosti zostali nevyužité,“ vysvetlil Deml.
Počas reprezentačnej prestávky nastali zmeny aj v realizačnom tíme „Horehroncov“. Dočasného hlavného trénera Borisa Godála nahradil Matej Čobík-Ferčík, ktorý v minulosti viedol Pohronie a pôsobil aj ako asistent trénera v Komárne. V Podbrezovej už predtým pracoval ako člen realizačného tímu Romana Skuhravého. „U nás sa v podstate nič nezmenilo. Atmosféru v tíme to nenarušilo. Pokračujeme v tom, čo sme robili celý rok. Naďalej chceme hrať aktívne a útočne, ako sme sa prezentovali aj dnes. Chýbalo nám akurát streliť viac gólov,“ dodal Deml.
Na opačnej strane neskrýval sklamanie ani trenčiansky útočník Lukáš Mikulaj. Domáce AS malo zápas dobre rozohraný. Po dvoch polčasových striedaniach Trenčania herne pookriali a v 52. minúte sa zásluhou mladého forvarda dokonca ujali vedenia. „Určite nás mrzí, že sme napokon nevyhrali. Viedli sme a ďalší priebeh stretnutia sme si už mali postrážiť. V záverečnej štvrťhodine sme však inkasovali a ďalší gól sa nám už nepodarilo pridať. O to viac nás štve, že sme doma opäť neuspeli,“ vyjadril sa jeden zo strelcov Trenčína Lukáš Mikulaj.
Hoci boli hostia v priebehu stretnutia aktívnejší, aj Trenčín si dokázal vypracovať niekoľko príležitostí. Po góle volala najmä technická strela Eynela Soaresa z 65. minúty, ktorú s námahou vytesnil brankár Lukáš Domaniský. „Prvý polčas nebol z našej strany ideálny. Po prvom góle sme však začali lepšie kombinovať. Podbrezová mala svoje šance a hrozila takmer z každého útoku. Aj my sme však mohli pridať tretí gól. Dnes to mohlo skončiť akokoľvek,“ zamyslel sa Mikulaj.
Zisk bodu pomohol Trenčanom aspoň dočasne sa odlepiť z dna ligovej tabuľky. Napriek náročnej situácii však neskladajú zbrane. „Atmosféra v tíme vôbec nie je zlá. Ideme naplno a snažíme sa do toho dávať na tréningu všetko. Verím, že výsledky ešte prídu. Z tejto situácie si však môžeme pomôcť iba sami,“ uzavrel Mikulaj.