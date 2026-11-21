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Železiarne Podbrezová remizovala s AS Trenčín 2:2
Skóre v Trenčíne otvoril v 35. minúte Peter Kováčik, ale radosť hostí dlho netrvala, keďže ešte do konca polčasu sa o vyrovnanie postaral Pablo Gonzalez.
Autor TASR,aktualizované
Trenčín 21. novembra (TASR) - Futbalisti AS Trenčín sa odlepili z dna Niké ligy. V sobotňajšom dueli 15. kola doma remizovali s hráčmi Podbrezovej 2:2 a v tabuľke sa posunuli na 11. miesto pred Skalicu, ktorá má však zápas k dobru. Železiari zostali na piatej pozícii.
Skóre v Trenčíne otvoril v 35. minúte Peter Kováčik, ale radosť hostí dlho netrvala, keďže ešte do konca polčasu sa o vyrovnanie postaral Pablo Gonzalez. Krátko po zmene strán našiel Lukáša Mikulaja, ktorý domácich poslal do vedenia 2:1. Trenčania mali namierené za cenným víťazstvom, ale deľbu bodov zariadil v závere stretnutia Ondřej Deml.
Skóre v Trenčíne otvoril v 35. minúte Peter Kováčik, ale radosť hostí dlho netrvala, keďže ešte do konca polčasu sa o vyrovnanie postaral Pablo Gonzalez. Krátko po zmene strán našiel Lukáša Mikulaja, ktorý domácich poslal do vedenia 2:1. Trenčania mali namierené za cenným víťazstvom, ale deľbu bodov zariadil v závere stretnutia Ondřej Deml.
Niké liga - 15. kolo:
AS Trenčín - FK Železiarne Podbrezová 2:2 (1:1)
Góly: 45. Gonzales, 52. Mikulaj - 35. Kováčik, 76. Deml. Rozhodovali: Fúsek - Pozor, Kuba, ŽK: Poom, Skovajsa - Luka, 824 divákov.
Trenčín: Katič - Skovajsa, Bessile, Križan, Jovanovič (87. Mulder) - Hájovský, Gonzalez (78. Slovák), Ansah (46. Poom) - Sanusi (46. Jepihhin), Mikulaj, Soares
Podbrezová: Domaniský - Kejval, Luka, Lampreht - Deml (85. Saibo), Chyla (58. Tijani), Štefánik, Kováčik - Chymynec (58. Rusnák) - Mrvaljevič (58. Momoh), Chrien (80. Miljanič)
AS Trenčín - FK Železiarne Podbrezová 2:2 (1:1)
Góly: 45. Gonzales, 52. Mikulaj - 35. Kováčik, 76. Deml. Rozhodovali: Fúsek - Pozor, Kuba, ŽK: Poom, Skovajsa - Luka, 824 divákov.
Trenčín: Katič - Skovajsa, Bessile, Križan, Jovanovič (87. Mulder) - Hájovský, Gonzalez (78. Slovák), Ansah (46. Poom) - Sanusi (46. Jepihhin), Mikulaj, Soares
Podbrezová: Domaniský - Kejval, Luka, Lampreht - Deml (85. Saibo), Chyla (58. Tijani), Štefánik, Kováčik - Chymynec (58. Rusnák) - Mrvaljevič (58. Momoh), Chrien (80. Miljanič)
hlasy po zápase /zdroj: TASR/:
Marek Ďanovský, tréner Trenčína: „Vedeli sme, že nás čaká ofenzívne veľmi kvalitný súper, čo sa v prvých dvadsiatich minútach aj potvrdilo. Chýbala nám agresivita a každá lopta skončila v moci Podbrezovej. Neskôr sa hra mierne vyrovnala, no napriek tomu nás hostia po rýchlom prechode do útoku vytrestali. Do polčasu sa nám podarilo vyrovnať a to bol dôležitý impulz. Úvod druhého dejstva nám aj vďaka striedaniam vyšiel a po peknom góle Mikulaja sme sa dostali do vedenia. Mali sme ďalšie príležitosti, kedy sme mohli súperovi ešte viac odskočiť. Inkasovali sme však po situácii, na ktorú sme sa počas týždňa pripravovali. Mrzí nás, že sme zápas nedokázali dotiahnuť do víťazného konca, no Podbrezová má veľkú kvalitu, čiže s jedným bodom sme momentálne spokojní.”
Matej Čobík Ferčík, tréner Podbrezovej: „Po zápase cítim miernu pachuť. V prvom polčase sme predviedli dominantný výkon, no v nadstavenom čase sme inkasovali po rohovom kope prameniacom z našej nekoncentrovanosti. Vstup do druhého polčasu nám tiež nevyšiel a inkasovali sme na 1:2, čo však tempu a intenzite zápasu prospelo. Mali sme k dispozícii množstvo situácií v útočnej tretine ihriska, ktoré sme nevyriešili správne. Z môjho pohľadu sme dnešný zápas mali zvládnuť za tri body.“
Marek Ďanovský, tréner Trenčína: „Vedeli sme, že nás čaká ofenzívne veľmi kvalitný súper, čo sa v prvých dvadsiatich minútach aj potvrdilo. Chýbala nám agresivita a každá lopta skončila v moci Podbrezovej. Neskôr sa hra mierne vyrovnala, no napriek tomu nás hostia po rýchlom prechode do útoku vytrestali. Do polčasu sa nám podarilo vyrovnať a to bol dôležitý impulz. Úvod druhého dejstva nám aj vďaka striedaniam vyšiel a po peknom góle Mikulaja sme sa dostali do vedenia. Mali sme ďalšie príležitosti, kedy sme mohli súperovi ešte viac odskočiť. Inkasovali sme však po situácii, na ktorú sme sa počas týždňa pripravovali. Mrzí nás, že sme zápas nedokázali dotiahnuť do víťazného konca, no Podbrezová má veľkú kvalitu, čiže s jedným bodom sme momentálne spokojní.”
Matej Čobík Ferčík, tréner Podbrezovej: „Po zápase cítim miernu pachuť. V prvom polčase sme predviedli dominantný výkon, no v nadstavenom čase sme inkasovali po rohovom kope prameniacom z našej nekoncentrovanosti. Vstup do druhého polčasu nám tiež nevyšiel a inkasovali sme na 1:2, čo však tempu a intenzite zápasu prospelo. Mali sme k dispozícii množstvo situácií v útočnej tretine ihriska, ktoré sme nevyriešili správne. Z môjho pohľadu sme dnešný zápas mali zvládnuť za tri body.“