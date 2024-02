Železiarne Podbrezová zvíťazila nad Zemplín Michalovce 2:1 v 19. kole

Niké liga - 19. kolo:



FK Železiarne Podbrezová – MFK Zemplín Michalovce 2:1 (1:0)



Góly: 2. Paraj, 69. Sanusi – 77. Marcin (z 11m). ŽK: Paraj – Niarchos, Shimamura. Rozhodovali: Dohál – Štrbo, Košecký, 741 divákov.



Podbrezová: Rehák – M. K. Bartoš, Bakaľa, Mielke – Kováčik, Bajo, Chyla, Paraj – Galčík (86. Markovič), Kabongo (72. Osei), Sanusi (72. Talakov, 90+4 Š. Faško)



Michalovce: Frelih – Bednár (82. Magda), Dzotsenidze, Volanakis – Shimamura, Vaško (68. Van Kessel), S. Danko (82. Žofčák), Veremieiev – Niarchos (56. Issa), Arevalo (68. Ramos), Marcin

Hlasy po zápase:



Roman Skuhravý, tréner Podbrezovej: "Nie je to pekná výhra, ale zaslúžená. Bol badateľný tlak z prvého jarného zápasu. Boli sme kŕčovití, ale na ihrisku nebezpečnejším mužstvom. Súper hrá o holý život, urobil veľa zmien v zostave, sú to teda pre nás dôležité tri body. Verím, že výhra nás upokojí. Musíme ešte získať presnosť a kontrolu nad hrou, ak chceme byť dlhodobejšie úspešní. Potešilo ma, že sme sa popasovali s osobnými súbojmi v defenzíve, bola to aj úloha pre zimnú prípravu a urobili sme v tomto smere pokrok. Dôležité boli tri body a som rád, že sme ich získali.“





Peter Struhár, tréner Michaloviec: "Nevyšiel nám začiatok zápasu. Urobili sme individuálnu chybu a dostali tak rýchly gól. Zámer a plán do zápasu sa tým pádom zmenil. Chceli sme hrať do rýchleho útoku, čo sa nám v prvom polčase začalo dariť až po polhodine. Potom sme začali byť nebezpeční. Domáci chceli hrať útoky stredom, kde to majú nacvičené, ale nemalo by sa nám stávať, že v čase keď sa dostávame do zápasu, tak súperovi darujeme ďalší gól z rýchlej kontry po odkope. Musím pochváliť tím za reakciu, keď brankár chytil penaltu, čo nám dodalo energiu a do posledných minút sme sa bili o jeden bod. Škoda, že nám chýbala agresivita v pokutovom území. Za ten koniec zápasu by sme chceli bod, boli sme k nemu blízko.“

Podbezová 9. decembra (TASR) - Futbalisti FK Železiarne Podbrezová vstúpili do jarnej časti Niké ligy víťazstvom. V sobotnom dueli 19. kola zdolali MFK Zemplín Michalovce 2:1. Domáci bodovali naplno po dvoch predchádzajúcich ligových prehrách. Zemplínčania stále čakajú na prvú výhru v najvyššej súťaži v tejto sezóne a patrí im predposledná priečka.Úvodný gól padol už po sto sekundách. Brankár Frelih nepresne rozohral, loptu zachytil Kováčik, posunul ju Parajovi a ten z 15 metrov vystrelil presne k žrdi. Na začiatku druhého polčasu Frelih fauloval domáceho Kabonga, ale sám faulovaný nepremenil penaltu. Napokon na 2:0 zvýšil v 69. minúte Sanusi pri zadnej žrdi po centri Kováčika. Michalovčania zásluhou Marcina z penalty zdramatizovali koncovku, no vyrovnať sa im už nepodarilo.