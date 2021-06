Zelinka si na úvod kvalifikácie ME poradil s Ukrajincom Priščepom

Varšava 22. júna (TASR) - Debutant Jakub Zelinka úspešne vstúpil do kvalifikačných bojov na stolnotenisových ME vo Varšave. Slovenský reprezentant v utorok zdolal v prvom dueli 9. skupiny Ukrajinca Jevhena Priščepu po dráme 3:2 na sety. V skupine sa ešte stretne s Moldavčanom Andreiom Putunticom.



ME jednotlivcov vo Varšave



dvojhra muži - kvalifikácia



9. skupina:



Jakub ZELINKA (SR) - Jevhen Priščepa (Ukr.) 3:2 (9, 8, -11, -8, 11)