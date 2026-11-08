< sekcia Šport
Žembová obsadila 20. miesto v dvojboji kategórie nad 86 kg
Majsterkou sveta vo všetkých troch disciplínach sa stala domáca reprezentantka Li Jen, ktorá predviedla svetový rekord v trhu za 146 kg.
Autor TASR
Ning-po 8. novembra (TASR) - Slovenská vzpieračka Lenka Žembová obsadila 20. miesto v dvojboji na MS v čínskom Ning-po vo váhovej kategórii nad 86 kg. V trhu zdvihla nad hlavu činku s váhou 102 kg a skončila dvadsiata, v nadhode mala najlepší pokus za 127 kg a klasifikovali ju na 21. pozícii.
Majsterkou sveta vo všetkých troch disciplínach sa stala domáca reprezentantka Li Jen, ktorá predviedla svetový rekord v trhu za 146 kg. V treťom pokuse ho potom navýšila o ďalší kilogram.
Majsterkou sveta vo všetkých troch disciplínach sa stala domáca reprezentantka Li Jen, ktorá predviedla svetový rekord v trhu za 146 kg. V treťom pokuse ho potom navýšila o ďalší kilogram.