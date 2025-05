Zemplín Michalovce prehral s MFK Skalica 2:4 v skupine o udržanie sa

8. kolo nadstavbovej časti Niké ligy, skupina o udržanie sa:



MFK Zemplín Michalovce - MFK Skalica 2:4 (1:2)



Góly: 36. Sivi (z 11 m), 53. Cottrrel - 6. Sobczyk, 32. Smejkal, 67. Fábry, 72. Leginus. Rozhodovali: Glova – Košecký, Čajka, ŽK: Dzotsenidze (Michalovce)



Michalovce: Lukáč – Taraduda, Bednár, Dzotsenidze (76. Bahi), Madu – Cottrell – Zubairu, Mušák – Taylor-Hart, Adekunle, Sivi

Skalica: Junas – Morong, Šuver, Podhorin, Gaži – Nagy (55. Černek), Mášik (80. Hradecký) – Smejkal (80. Krčík), Pudhorocký, Leginus (87. Matějka) - Sobczyk (55. Fábry)

Michalovce 3. mája (TASR) - Futbalisti MFK Skalica zvíťazili v 8. kole nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie sa na pôde MFK Zemplín Michalobce 4:2. V tabuľke skupiny im patrí tretie miesto s dvojbodovou stratou na vedúcich Zemplínčanov.Skaličania sa už v 6. minúte ujali vedenia zásluhou Sobczyka. Situáciu ešte posudzoval VAR, no gól platil. V 32. minúte zvýšil náskok hostí Smejkal. Domáci ešte do prestávky znížili zásluhou Siviho. O vyrovnanie sa postaral na začiatku druhého polčasu Cottrell, no tri body pre Skalicu zabezpečili v záverečnej polhodine Fábry a Leginus.