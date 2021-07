Žena, ktorá spôsobila pád v 1. etape TdF sa kajá: Bola to hlúposť

Paríž 2. júla (TASR) - Fanúšička, ktorá spôsobila hromadný pád v 1. etape cyklistických pretekov Tour de France, označila svoje počínanie za "hlúposť".



"Hanbila sa za to, čo spôsobila" citoval internetový portál sport1.de veliteľa žandárov oblasti Finistere Nicolasa Duvinageho.



Jazdcom sa 45 km pred cieľom sobotňajšej etappy postavila do cesty diváčka s transparentom s nápisom "Allez Omi-Opi". Tony Martin sa jej nedokázal vyhnúť a spustil hromadný pád, do ktorého sa zaplietlo asi 30 cyklistov. Na zemi skončilo mnoho favoritov, medzi nimi Primož Roglič, Tadej Pogačar a Julian Alaphilippe.



Tridsaťročná Francúzska, ktorá z miesta ušla a v polovici týždňa skončila v policajnej cele, utrpela zranenie lakťa. Podľa medializovaných informácií sa polícii prihlásila sama pod mediálnym tlakom a až po niekoľkých dňoch si uvedomila dosah svojho činu.



"Chcela poslať milé posolstvo svojim starým rodičom, ktorí sledujú Tour," povedala prokurátorka Camille Miansoniová.



Napriek tomu, že organizátori prestížneho podujatia žalobu stiahli, musí fanúšička 14. októbra predstúpiť pred súd. Čelí totiž obvineniu z toho, že spôsobila zranenie z nedbalosti a nerešpektovala bezpečnostné opatrenia. "Stiahnutie žaloby neznamená zastavenie trestného stíhania," vysvetlila Miansoniová.