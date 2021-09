Zenit nedal šancu Malmö, Pessina rozhodol o výhre Atalanty nad Bernom

Sumáre zápasov 2. kola Ligy majstrov 2021/2022:



F-skupina:



Atalanta Bergamo - Young Boys Bern 1:0 (0:0)

Gól: 68. Pessina. Rozhodoval: Brych (Nem.)



H-skupina:



Zenit Petrohrad - Malmö FF 4:0 (1:0)

Góly: 9. Claudinho, 49. Kuzjajev, 80. Sutormin, 90.+4 Wendel, ČK: 53. Ahmedhodžič (Malmö). Rozhodoval: Sidiropoulos (Gréc.)

Bratislava 29. septembra (TASR) - Futbalisti Zenitu Petrohrad zvíťazili v stredajšom dueli H-skupiny Ligy majstrov nad Malmö FF presvedčivo 4:0 a do tabuľky si pripísali prvé tri body. Ruského šampióna poslal v 9. minúte do vedenia Claudinho, krátko po prestávke zvýšil náskok hlavičkou Daler Kuzjajev. Hosťujúcemu švédskemu tímu ešte viac sťažil situáciu Anel Ahmedhodžič, ktorý videl v 53. minúte červenú kartu. Zenit spečatil triumf ďalšími dvoma gólmi v záverečnej desaťminútovke.V F-skupine Atalanta Bergamo zdolala Young Boys Bern 1:0. Taliansky zástupca otvoril skóre v 17. minúte, gól Sandra Laupera však hlavný rozhodca neuznal pre ofsajd. O troch bodoch pre domácich rozhodol Matteo Pessina, ktorý v 68. minúte usmernil zblízka do siete strieľaný center Duvana Zapatu. Atalanta má po dvoch kolách štyri body, Bern tri za úvodnú výhru 2:1 nad Manchestrom United.