< sekcia Šport
Ženská K4 chce stavať na motivácii zo zlatých MS23 a skúseností zo SP
Štvorkajak zdolal tento mesiac vo finále v Halifaxe o tri desatiny sekundy Maďarsko, tretie Španielky mali väčšiu stratu.
Autor TASR
Bratislava 13. júla (TASR) - Slovenské rýchlostné kanoistky obhájili zlato na júlových MS do 23 rokov v K4 na 500 metrov ako prvá krajina v rovnakom zložení. Pre Réku Bugárovú, Sofiu Bergendiovú, Hanu Gavorovú a Bianku Sidovú to bolo dôležité ako motivácia na Svetový pohár v Montreale, kde zberali body do olympijskej kvalifikácie. Na SP im najlepšie vyšlo semifinále a nakoniec obsadili siedme miesto. Finálová jazda im ukázala, na čom pracovať smerom k elitným seniorským MS v Poznani.
Štvorkajak zdolal tento mesiac vo finále v Halifaxe o tri desatiny sekundy Maďarsko, tretie Španielky mali väčšiu stratu. V Montreale boli Slovenky blízko k priamemu postupu do A-finále už v rozjazde, najrýchlejší čas dosiahli v semifinále, no v záverečnej jazde si zle rozložili sily. „Prvá časť nášho pôsobenia v Kanade bola veľmi pozitívna, keďže sa nám podarilo obhájiť titul majsteriek sveta. Zároveň sme sa dobre aklimatizovali na časový posun aj na tamojšie prostredie. Potom sme sa presunuli do Montrealu, kde sme získali ďalšie cenné skúsenosti. Rozjazda aj semifinále nám vyšli výborne. Vo finále sme však trochu prepálili strednú časť trate, išli sme ju rýchlejšie, ako sme chceli, čo sa prejavilo v závere. Napriek tomu hodnotím celé pôsobenie pozitívne,“ uviedla Bugárová pre TASR.
Priznala, že na SP mala posádka od seba väčšie očakávanie, siedme miesto je najslabším výsledkom v prebiehajúcej sezóne. „Preteky do 23 rokov sú pre nás motiváciou, ale už sme od seba mali vyššie očakávania. Vedeli sme, že keď všetko spravíme podľa plánu, môžeme uspieť. Na seniorských pretekoch v Montreale stále skúšame nové veci a testujeme svoje limity. Tentoraz sa nám podarilo dostať sa pocitovo až na hranicu našich súčasných možností. Bolo pre nás dôležité vyskúšať si to a nabudúce už budeme lepšie vedieť, ako máme jazdu rozložiť.“ Spomínané MS v Poznani sú na programe koncom augusta, Slovenky strávia časť sústredenia na Zemníku a časť v Maďarsku. „Určite budeme trénovať najmä strednú časť päťstovky, aby sme si dokázali presne nastaviť tempo. Pracovať budeme aj na závere, hoci ten nám išiel dobre už predtým. Najdôležitejšie však bude, aby nám správne sedel stred trate a celá jazda bola vyvážená,“ dodala Bugárová.
Štvorkajak zdolal tento mesiac vo finále v Halifaxe o tri desatiny sekundy Maďarsko, tretie Španielky mali väčšiu stratu. V Montreale boli Slovenky blízko k priamemu postupu do A-finále už v rozjazde, najrýchlejší čas dosiahli v semifinále, no v záverečnej jazde si zle rozložili sily. „Prvá časť nášho pôsobenia v Kanade bola veľmi pozitívna, keďže sa nám podarilo obhájiť titul majsteriek sveta. Zároveň sme sa dobre aklimatizovali na časový posun aj na tamojšie prostredie. Potom sme sa presunuli do Montrealu, kde sme získali ďalšie cenné skúsenosti. Rozjazda aj semifinále nám vyšli výborne. Vo finále sme však trochu prepálili strednú časť trate, išli sme ju rýchlejšie, ako sme chceli, čo sa prejavilo v závere. Napriek tomu hodnotím celé pôsobenie pozitívne,“ uviedla Bugárová pre TASR.
Priznala, že na SP mala posádka od seba väčšie očakávanie, siedme miesto je najslabším výsledkom v prebiehajúcej sezóne. „Preteky do 23 rokov sú pre nás motiváciou, ale už sme od seba mali vyššie očakávania. Vedeli sme, že keď všetko spravíme podľa plánu, môžeme uspieť. Na seniorských pretekoch v Montreale stále skúšame nové veci a testujeme svoje limity. Tentoraz sa nám podarilo dostať sa pocitovo až na hranicu našich súčasných možností. Bolo pre nás dôležité vyskúšať si to a nabudúce už budeme lepšie vedieť, ako máme jazdu rozložiť.“ Spomínané MS v Poznani sú na programe koncom augusta, Slovenky strávia časť sústredenia na Zemníku a časť v Maďarsku. „Určite budeme trénovať najmä strednú časť päťstovky, aby sme si dokázali presne nastaviť tempo. Pracovať budeme aj na závere, hoci ten nám išiel dobre už predtým. Najdôležitejšie však bude, aby nám správne sedel stred trate a celá jazda bola vyvážená,“ dodala Bugárová.