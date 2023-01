Ženská osemnástka odcestovala na šampionát, odštartuje proti Japonkám

nominácia na MS 18 žien vo Švédsku (4.-16. 1.)



hráčky podľa klubov:



Lilien BEŇÁKOVÁ (Barani-HŠMH Banská Bystrica/ŽHK Poprad)



Zuzana DOBIAŠOVÁ (HC ŠKP Bratislava)



Alexandra MATEIČKOVÁ (HC ŠKP Bratislava)



Laura JANCSÓOVÁ (HC ŠKP Bratislava/Vlci Žilina – mládež)



Michaela Sophia PAULÍNYOVÁ (HOBA Bratislava/ŽHK 2000 Šarišanka Prešov)



Emma DONOVALOVÁ (HK Brezno/ŽHK Poprad)



Soňa KUBANIOVÁ (HK Humenské Levy/ŽHK Michalovce)



Klára MACKOVÁ (HK Humenské Levy/ŽHK 2000 Šarišanka Prešov)



Alica JURÍKOVÁ (HK Levice)



Paula MANDELÍKOVÁ (HK Levice/MHK Martin)



Lívia DEBNÁROVÁ (HC Lučenec/HC ŠKP Bratislava)



Ema TÓTHOVÁ (HK Lokomotíva N. Zámky/HC ŠKP Bratislava)



Kristína TARICSOVÁ (HK Lokomotíva N. Zámky/HC Spišská Nová Ves)



Lívia NOGOVÁ (MHK Martin)



Lenka KARKOŠKOVÁ (MMHK Nitra/Vlci Žilina – mládež)



Tatiana BLICHOVÁ (HC Prešov/ŽHK 2000 Šarišanka Prešov)



Sandra HALUŠKOVÁ (MŠK Púchov/MHK Martin)



Ema LACKOVÁ (ŽHK 2000 Šarišanka Prešov/HC Prešov)



Ema GÁLISOVÁ (HC Topoľčany/HC ŠKP Bratislava)



Hana KRÁKOROVÁ (HK Trnava/HC ŠKP Bratislava)



Nela LOPUŠANOVÁ (Vlci Žilina – mládež)



Lily STERNOVÁ (Ontarioa Hockey Academy/Kan.)

realizačný tím:



manažérka: Zuzana Moravčíková



mentor trénerov: Arto Sieppi (od 6.1.2023)



hlavný tréner: Miroslav Mosnár



asistent trénera: Roman Mega



tréner brankárok: Dušan Vlk



kondičný tréner: Ľubomír Zelený



lekár: Rajmund Szikora



masér: Ľubomír Baka

program:



B-skupina:



nedeľa 8. januára: 14.00 Slovensko – Japonsko



pondelok 9. januára: 18.00 Slovensko – Švajčiarsko



streda 11. januára: 12.00 Česko – Slovensko

Bratislava 5. januára (TASR) - Slovenská ženská hokejová reprezentácia do 18 rokov odcestovala vo štvrtok na MS elitnej kategórie do švédskeho Östersundu. Dvadsaťdva zvereniek trénera Miroslava Mosnára sa v náročnej konkurencii pokúsi zopakovať výsledok z uplynulého svetového šampionátu, ktorý sa konal v júni 2022. V USA obsadili šiestu priečku a vyhli sa baráži o udržanie medzi elitou. Cieľ majú rovnaký aj vo Švédsku.Uplynulé MS sa konali v júni z dôvodu posunutia pre pandémiu koronavírusu z pôvodného januárového termínu. Slovenky sa vrátili do elitnej kategórie namiesto Rusiek, ktoré IIHF suspendovala pre vojenskú intervenciu na Ukrajine. V americkom Madisone postúpili do štvrťfinále a vyhli sa baráži. Podarilo sa im to vďaka triumfu nad Nemkami 6:2, ktoré neskôr vypadli. Vo štvrťfinále následne Slovenky nestačili na favorizovanú Kanadu a podľahli jej 0:7. V dueli o 5. miesto aj Češkám 2:7 a skončili šieste.pre hockeyslovakia.sk uviedla generálna manažérka slovenských ženských reprezentácií Ľubomíra Kožanová.Slovenky absolvovali v uplynulých dňoch záverečnú fázu prípravy. Na trojdňovom kempe v Bratislave pilovali najmä v hru v početnej prevahe.povedal tréner Mosnár. V stredu 4. januára ho čakala aj redukcia kádra z 25 hráčok na 22. Na šampionát neodcestovali Marianna Sumegová, Vanessa Eibenová a Laura Mária Mihaliková. Všetky tri však budú pripravené pricestovať do Švédska v prípade, že by sa do otváracieho direktoriátu turnaja, na ktorom sa finalizujú súpisky všetkých účastníkov, niektorá z nominovaných hráčok zranila.MS v Östersunde otvoria Slovenky v nedeľu 8. januára o 14.00 súbojom proti Japonkám, ktoré na decembrovom prípravnom turnaji vo Fínsku zdolali 3:2. V pondelok od 18.00 vyzvú Švajčiarky. Duely v skupine zakončia v stredu 11. januára od 12.00 h proti Češkám. Družstvá, ktoré sa v tejto skupine umiestnia na 3. a 4. priečke, automaticky putujú do baráže o udržanie, ktorá sa hrá na dve víťazné stretnutia. Prvý a druhý tím v skupine si zahrá vo štvrťfinále.poukázal Mosnár na súboj s Japonkami.