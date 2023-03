Futbalistky do 17 rokov prehrali v kvalifikácii ME so Švajčiarskom 0:3

druhá fáza kvalifikácie ME hráčok do 17 rokov



A-divízia - 4. skupina:



Švajčiarsko - Slovensko 3:0 (1:0)



Góly: 36. a 84. Pfisterová, 79. Egliová

Brežice 17. marca (TASR) - Slovenská ženská futbalová reprezentácia do 17 rokov vstúpila prehrou do turnaja druhej fázy kvalifikácie ME tejto vekovej kategórie. V slovinskom meste Brežice podľahla v dueli 4. skupiny A-divízie favorizovanému Švajčiarsku 0:3.Na májový európsky šampionát v Estónsku si vybojuje postup iba víťaz skupiny, cieľ Sloveniek je udržať si príslušnosť v elitnej divízii. Zverenky trénera Jozefa Jelšica sa ešte v skupine stretnú s domácim Slovinskom (20. marca o 15.30 h) a rovesníčkami z Rakúska (23. marca o 15.30 h).