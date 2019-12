Slovenské hokejistky do 18 rokov čaká derby s ČR, bude to boj o postup

Na snímke zľava Julina Gianolová, brankárka Caroline Spiesová (obe Švajčiarsko) a Tamara Dobošová (Slovensko) v zápase MS v ľadovom hokeji žien do 18 rokov Slovensko – Švajčiarsko na štadióne Vladimíra Dzurillu 27. decembra 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Na snímke slovenskí fanúšikovia počas zápasu majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji žien do 18 rokov Slovensko – Švajčiarsko na štadióne Vladimíra Dzurillu 27. decembra 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 28. decembra (TASR) - Slovenské hokejové reprezentantky do 18 rokov naberali v sobotu sily pred kľúčovým zápasom na domácich majstrovstvách sveta. Nedeľňajšie federálne derby (20.30 h) s Českom totiž okorení fakt, že rozhodne o postupe do štvrťfinále. Zverenky trénera Petra Kúdelku potrebujú na prienik do play off triumfovať v riadnom hracom čase a veria, že im k tomu pomôže aj domáca kulisa na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu v bratislavskom Ružinove.Slovenky prehrali v prvom zápase B-skupiny so Švédkami 2:4, no v piatok zaznamenali prvý triumf v histórii medzi elitou, keď zdolali Švajčiarsko 3:2 po predĺžení. Z výkonnostne slabšej skupiny postúpia do štvrťfinále prvé dva tímy, ďalšie dva zabojujú v dueloch o udržanie sa v A-kategórii, hrá sa na dve víťazstvá.Slovenky sú po dvoch dueloch na poslednej štvrtej priečke s dvomi bodmi, no v prípade triumfu nad Českom za tri sa prebojujú do play off. Ak by Kúdelkove zverenky vyhral až po predĺžení a nájazdoch, dokopy štyri body by im na postup nestačili, keďže by ich predbehlo päťbodové Česko i víťaz druhého priameho duelu o postup medzi Švédskom a Švajčiarskom.povedal hlavný tréner.Ten doprial svojim zverenkám počas voľného dňa najmä oddych, aby dobre zregenerovali a nazbierali sily na rozhodujúci duel. Okrem toho bol na programe aj rozbor prvých dvoch duelov, keďže v nich videl veľa chýb.uviedol. Nedeľňajšie súperky si už stihli naštudovať, no dôležitú úlohu môže zohrať mentálne nastavenie.pokračoval tréner.Podobne k tomu pristupujú aj hráčky, ktoré si uvedomujú dôležitosť zápasu. No chcú doň ísť nastavené na víťazstvo.uviedla útočníčka Romana Halušková. Rovnako ako jej spoluhráčky si pochvaľovala fanúšikov, ktorých prišlo na duel so Švajčiarskom vyše 500.pridala sa Júlia Matejková. Strelkyňa rozhodujúceho gólu v piatkovom súboji patrila medzi najlepšie hráčky na ľade, no ešte viac vyzdvihla brankárku Lauru Medviďovú, ktorú po stretnutí vyhlásili za najlepšiu v slovenskom drese.Slovenky sa pred vlastným duelom naladili víťazstvom slovenských hokejistov do 20 rokov, ktorí na MS v Česku zdolali vo svojom úvodnom zápase Kazachstan 3:1.dodala Matejková.Skupiny na MS v Bratislave sú rozdelené podľa výkonnosti, prvé dve družstvá v A-skupine (USA, Kanada, Fínsko, Rusko) postúpia priamo do semifinále. Štvrtý tím z A-skupiny sa vo štvrťfinále strene s prvým z B-skupiny a tretí z "áčka" narazí na druhý tím z "béčka". Tretí a štvrtý tím z B-skupiny sa stretnú v dueloch o udržanie v A-kategórii, hrať sa bude na dve víťazstvá. Neúspešní štvrťfinalisti sa stretnú v súboji o 5. miesto.