Ženské plavecké zlato na OH vybojovala Austrálčanka Titmusová

400 m voľný spôsob žien:



1. Ariarne Titmusová (Austr.) 3:57,49 min,

2. Summer McIntoshová (Kan.) 3:58,37,

3. Katie Ledecká (USA) 4:00,86,

4. Erika Fairweatherová (N. Zél.) 4:01,12,

5. Isabel Goseová (Nem.) 4:02,14,

6. Paige Maddenová (USA) 4:02,26,

7. Maria Fernanda Costová (Braz.) 4:03,53,

8. Jamie Perkinsová (Austr.) 4:04,96

Paríž 27. júla (TASR) - Prvé ženské plavecké zlato na OH v Paríži vybojovala v sobotu Austrálčanka Ariarne Titmusová. V pretekoch na 400 m voľným spôsobom triumfovala časom 3:57,49 minúty pred Kanaďankou Summer McIntoshovou a obhájila zlato z predošlých hier v Tokiu. Bronz si vyplávala Američanka Katie Ledecká, ktorá nepridala do svojej zbierky siedme individuálne zlato. Celkovo má v rámci OH na konte 11 cenných kovov (7-3-1).Titmusová bola na všetkých siedmich obrátkach pred McIntoshovou, ktorá s ňou ako jediná dokázala držať tempo. Ledecká mala po dohmate výraznejší odstup. Titmusová za vlastným svetovým rekordom zaostala o 2,11 sekundy, za olympijským v podaní Ledeckej o 1,03 sekundy. Pre 23-ročnú Austrálčanku to bola tretia zlatá medaila pod piatimi kruhmi a celkovo piata.