Ženský štvorkajak na 500 m postúpil do A-finále na MS v Miláne

Ilustračná snímka Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Vo štvrtkovom druhom semifinále na 500 m dosiahol čas 1:34,60 min. a obsadil tretie miesto za loďami Maďarska a Veľkej Británie.

Miláno 21. augusta (TASR) - Slovenský štvorkajak v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hana Gavorová a Bianka Sidová postúpil do A-finále na MS v Miláne. Vo štvrtkovom druhom semifinále na 500 m dosiahol čas 1:34,60 min. a obsadil tretie miesto za loďami Maďarska a Veľkej Británie. Do finále na rovnakej vzdialenosti sa neprebojoval singlkanoista Peter Kizek, ktorý finišoval v III. semifinále siedmy v čase 1:53,32. Csaba Zalka finišoval v semifinále K1 na 200 m piaty a predstaví sa v B-finále.
