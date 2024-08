Zerafa vyhral na technické KO, jeho brat napadol súperovho trénera

Sydney 29. augusta (TASR) - Brat austrálskeho boxera Micahela Zerafu udrel po štvrtkovom zápase súperovho trénera. Zerafa vyhral na technický knockout proti Tommymu Brownem a po verdikte nasledovala roztržka, ktorá vyvrcholila, keď Jason-Manuel Zerafa udrel Tommyho Mercuriho.



Browne utrpel v prvom kole súboja zmluvnej váhy zranenie bicepsu a nemohol pokračovať. Na začiatku druhého kola zostal sedieť vo svojom rohu, čo nasrdilo Zerafu a strhla sa hádka. Do tej sa zapojil aj Jason-Manuel, ktorý svojmu bratovi asistuje - do ringu vbehol spoza ochrankárov a funkcionárov. Neskôr ho z haly odviedli a očakáva sa, že incident budú vyšetrovať miestne boxerské autority a promotérska spoločnosť No Limit.



Konfliktu i zápasu predchádzalo obvinenie Browneho na adresu Zerafu. Ten prehral svoj prechádzajúci zápas v strednej váhe proti ErIslandymu Larovi, no podľa svojho štvrtkového súpera z tohto duelu odstúpil. Informácie priniesla AP.