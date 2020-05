Zermatt chce organizovať najdlhší zjazd vo Svetovom pohári

Zermatt 22. mája (TASR) - Švajčiarske lyžiarske stredisko Zermatt pripravuje zjazdársku trať, ktorá by bola najdlhšou vo Svetovom pohári. Trať s dĺžkou 5 km by sa mohla stať súčasťou mužského seriálu v novembri 2022.



Kuriozitou zjazdovky neďaleko Matterhornu je, že bude zasahovať do dvoch štátov. Štart bude mať vo Švajčiarsku, no záverečných 1100 metrov už bude v Taliansku. Riaditeľ strediska v Zermatte Franz Julen tiež vyhlásil, že jeho zámerom nie je konkurovať organizátorom vo Wengene, ktorí tradične pripravujú najdlhší zjazd v SP (4,4 km) a aktuálne sú v spore so Švajčiarskou lyžiarskou federáciou o mediálne práva. Trať pod Matterhornom by bola na ľadovci, čo umožňuje konanie pretekov už v novembri, vo Wengene sa tradične súťaží v januári. Správu priniesla agentúra AP.