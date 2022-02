Žernovič si od budúcej sezóny zachytá za švajčiarsky St. Gallen

Bratislava 16. februára (TASR) - Brankár slovenskej reprezentácie hádzanárov Marián Žernovič zmení od budúcej sezóny pôsobisko. Z budapeštianskeho Ferencvárosu sa presunie SV St. Otmar St. Gallen. Tridsaťročný brankár sa s účastníkom najvyššej švajčiarskej súťaže dohodol na dvojročnom kontrakte.



"Koniec v FTC bolo rozhodnutie zo strany klubu. Príde nový tréner, ktorý počíta s iným brankárom, takže už nebol záujem o predĺženie zmluvy. Na jednej strane mi je to ľúto, ale na druhej strane som už aj ja trochu cítil v istých aspektoch, že zmena je potrebná. Nebral som to teda tragicky. Bolo to päť krásnych rokov a teším sa na novú výzvu," povedal Žernovič o svojom blížiacom sa konci vo Ferencvárosi v rozhovore pre portál slovakhandball.sk.



Najlepší slovenský hádzanár za rok 2019 sa tak obzeral po novom pôsobisku. "Pozvali ma nedávno na víkend do St. Gallenu. Moju výkonnosť poznali, vedeli, o koho majú záujem. Chceli mi však prezentovať svoje predstavy, ukázať mi, ako funguje klub a spoznať ma ako človeka. Keď som tam cestoval, nebol som ešte rozhodnutý, ale následne som usúdil, že to bude pre mňa dobrý krok. Bolo pár ponúk, ktoré mi motali hlavu. Boli od účastníkov skupinovej fázy Európskej ligy. Pre moju manželku hrajúcu volejbal na vrcholovej úrovni však nebol v okolí tím, v ktorom by mohla pôsobiť. Stále som váhal, ale napokon ma pár dní v St. Gallene presvedčilo," vysvetlil Žernovič.