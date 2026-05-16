< sekcia Šport
Žiak pokračuje v Spišskej Novej Vsi
Pred pár dňami bol súčasťou kádra, ktorý sa pripravoval na MS 2026 vo Švajčiarsku, ale napokon neprešiel záverečným sitom.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 16. mája (TASR) - Slovenský hokejový obranca Adam Žiak sa dohodol na novej zmluve s extraligovým klubom HK Spišská Nová Ves. Vedenie účastníka Tipsport ligy o tom informovalo prostredníctvom sociálnych sietí.
Dvadsaťšesťročný Žiak je rodák zo Spiša a domáci dres si oblieka od sezóny 2022/2023. V nedávno skončenom ročníku nastúpil na 54 zápasov s bilanciou tri góly a 15 asistencií. Postupne sa prebojoval do slovenskej reprezentácie, v jej drese debutoval v roku 2024 na Nemeckom pohári v Landshute. Pred pár dňami bol súčasťou kádra, ktorý sa pripravoval na MS 2026 vo Švajčiarsku, ale napokon neprešiel záverečným sitom.
„Sme veľmi radi, že aj napriek množstvu ponúk sa Adam rozhodol zotrvať v rodnom klube. Za ostatné roky urobil výrazný výkonnostný progres a patrí k najlepším ofenzívnym obrancom súťaže. Veríme, že v budúcej sezóne nadviaže na výkony, ktoré predvádzal a bude ďalším hráčom, ktorý sa zo Spišskej Novej Vsi posunie do najlepších európskych súťaží. Želám mu hlavne veľa zdravia a zároveň ďakujem za dôveru, ktorú preukázal nášmu klubu predĺžením zmluvy,“ prezradil generálny manažér klubu Richard Rapáč.
Dvadsaťšesťročný Žiak je rodák zo Spiša a domáci dres si oblieka od sezóny 2022/2023. V nedávno skončenom ročníku nastúpil na 54 zápasov s bilanciou tri góly a 15 asistencií. Postupne sa prebojoval do slovenskej reprezentácie, v jej drese debutoval v roku 2024 na Nemeckom pohári v Landshute. Pred pár dňami bol súčasťou kádra, ktorý sa pripravoval na MS 2026 vo Švajčiarsku, ale napokon neprešiel záverečným sitom.
„Sme veľmi radi, že aj napriek množstvu ponúk sa Adam rozhodol zotrvať v rodnom klube. Za ostatné roky urobil výrazný výkonnostný progres a patrí k najlepším ofenzívnym obrancom súťaže. Veríme, že v budúcej sezóne nadviaže na výkony, ktoré predvádzal a bude ďalším hráčom, ktorý sa zo Spišskej Novej Vsi posunie do najlepších európskych súťaží. Želám mu hlavne veľa zdravia a zároveň ďakujem za dôveru, ktorú preukázal nášmu klubu predĺžením zmluvy,“ prezradil generálny manažér klubu Richard Rapáč.