Žiar nad Hronom odvrátil koniec sezóny
Levice uspeli aj v druhom domácom stretnutí so Skalicou a vyrovnali stav série na 2:2.
Autor TASR
Bratislava 16. marca (TASR) - Hokejisti Žiaru nad Hronom odvrátili koniec sezóny v Tipos SHL. V pondelkovom štvrtom stretnutí semifinálovej série zvíťazili doma nad Humenným 2:0 a stav série znížili na 1:3. Oba góly duelu padli už v prvej polovici stretnutia.
Levice uspeli aj v druhom domácom stretnutí so Skalicou a vyrovnali stav série na 2:2. Víťazným gólom v 69. minúte sa zaskvel Alex René Bartakovics, ktorý si v zápase zapísal celkovo dva presné zásahy a jednu asistenciu.
Tipos SHL - semifinále, štvrté zápasy /na 4 víťazstvá/:
HK TAM Levice - HK Skalica 4:3 pp (1:1, 1:2, 1:0 - 1:0)
Góly: 4. Bartakovics (Carey, Stevens), 21. Kupka (Carey, Bartakovics), 52. R. Svitana (Pač), 69. Bartakovics (Kupka, Stevens) - 20. Jurík (Nemec, Obdržálek), 23. Kotvan, 31. Jurík (Nemec, Obdržálek). Rozhodovali: Goga, Smrek - Uličný, Olle, vylúčení: 2:7 na 2 min., navyše Carey 5+DKZ za faul kolenom, Sobotka (obaja Levice) 5+DKZ za napadnutie krku a hlavy, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0.
Levice: Maťovčík - Pač, Stevens, Jasečko, Rais, Valent, Pánik, Hlinka - Bartakovics, Kupka, Carey - Teľcov, Slovák, P. Svitana - Sobotka, Král, Vaňo - Ozimák, R. Svitana, Gellen
Skalica: Lietava - Urban, Kubíček, Škápik, Novajovský, Frídel, Janík, Aradi, Barcík - Jurík, Nemec, Obdržálek - Sačkov, Špirko, Kalousek - Kuba, Búlik, Šátek - Kotvan, Jurák, Fungáč
/stav série: 2:2/
HK Žiar nad Hronom - HC 19 Humenné 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Góly: 8. Brumerčík, 26. Jakubík (Gašpar, Rajčan). Rozhodovali: Adamec, Novák - Vystavil, Mižík, vylúčení: 2:4 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 904 divákov.
Žiar nad Hronom: Petrík - Dosek, Hraško, Zubák, Sládok, Fecko, Čulík, Kuboš - Gašpar, Jakubík, Jakúbek - Suľovský, Magdolen, Stupka - Mikula, Uski, Gabor - Lopušan, Brumerčík, Rajčan
Humenné: Lackovič - Cibák, Zekucia, Pavúk, Jacko, Pulščák, Novota, Ragan, Pišoja - Žitný, Vrábeľ, Vaško - Rymarev, Železkov, Šachvorostov - Linet, Toma, Lušňák - Sokoli, Krajňák, Borov
/stav série: 1:3/
