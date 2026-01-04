Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Žiar ukončil víťaznú sériu, v Považskej Bystrici prehral 2:3

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Žiar zostal na čele o bod pred Skalicou, no Záhoráci majú k dobru dva zápasy. Považania si naopak pripísali štvrtú výhru za sebou.

Autor TASR
Bratislava 4. januára (TASR) - Hokejisti Žiaru nad Hronom ukončili v 31. kole Tipos SHL osemzápasovú víťaznú sériu. V nedeľnom dueli na ľade Považskej Bystrice prehral priebežný líder súťaže 2:3. Rozhodujúci gól zaznamenal v 47. minúte Tomáš Vajko. Žiar zostal na čele o bod pred Skalicou, no Záhoráci majú k dobru dva zápasy. Považania si naopak pripísali štvrtú výhru za sebou.



Tipos SHL - 31. kolo:

HK ‘95 Považská Bystrica - HK Žiar nad Hronom 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Góly: 6. Matoňák (Nikmon), 34. Rehák (Urbánek, Ferenyi), 47. Vajko (Galimov, Urbánek) - 21. Lopušan (Zubák, Magdolen), 41. Mikula (Ďaloga, Dosek). Rozhodcovia: Moller, Čahoj - Hajnik, Jonák, vylúčenia: 3:4 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 425 divákov
