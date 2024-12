Žiar zdolal Trebišov 6:2, duel vedúceho Prešova odložili

Tipos SHL - 25. kolo



HC Topoľčany - HK Gladiators Trnava 6:4 (2:3, 2:1, 2:0)



Góly: 1. Vybiral (Mikula, Mikúš), 20. Vybiral (Mikula, Pupák), 24. Vybiral (Mikúš, Jakubík), 28. Mikula (Mikúš, Vybiral), 46. Plochotnik (Gergel, Bečka), 48. Bystričan - 2. Czuczor (Ferenyi, Michajlov), 6. Piskarev (Petráš, Jobek), 16. Molnár, 36. Holovič (Trubač, Molnár). Rozhodcovia: Vido, Valo - Rehák, Ševčík, vylúčení: 3:4, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 811 divákov







HK Skalica - HK TAM Levice 6:2 (1:2, 3:0, 2:0)



Góly: 10. Novák (Jurák, Obdržálek), 23. Polák (Stupka, Jurák), 25. Špirko (Hujsa, Legalin), 31. Jurák (Novák, Stupka), 45. Stupka (Jurák, Urban), 53. Bíly (Špirko, Šachvorostov) - 2. Pohl (Bajza, Bartakovics), 20. Alapuranen (Kupka, Sobotka). Rozhodcovia: Lesay, Synesk - Nosek, Tvrdoň, vylúčení: 2:5, presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, 714 divákov







HK '95 Považská Bystrica - HC 19 Humenné 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)



Góly: 7. Urbánek (Ďurkech, Jakubec), 21. Král (Cíger, Lušňák), 57. Nauš (Rehák, Vaňo), 59. Zlocha (Putala, Maťovčík) - 7. Vaško (Jansons, Vrábeľ). Rozhodcovia: Smrek, Moller - Fekete, Macek, vylúčení: 5:4, presilovky a oslabenia: 0:0, 445 divákov







TSS GROUP Dubnica - HK Detva 6:3 (2:1, 3:2, 1:0)



Góly: 9. Tybor (Kluka, Burzík), 10. Haščák (Haščič, Hřebíček), 26. Hovorka (Švec, Tybor), 33. Haščič (Hovorka, Haščák), 37. Tybor (Švec, Haščič), 43. Beňačka (Věntus, Ďuriš) - 18. Myšiak (Lopejský, Jamrich), 28. Chlepčok (Petran, Surový), 29. Zorvan (Myšiak, Klíma). Rozhodcovia: Mĺkvy, Hlinka - Vystavil, Bezák, vylúčení: 3:5, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:2, 465 divákov







HK Žiar nad Hronom - HK STEEL TEAM Trebišov 6:2 (2:1, 3:1, 1:0)



Góly: 6. Lunter (Halama), 16. Gašpar (Hybský), 22. Gačpar (Magdolen), 25. Kúdelka (Rausa, Pač), 38. Magdolen (Gašpar, Jakúbek), 49. Magdolen (Pač) - 11. Barilla (Chismatullin), 25. Hajnik (Vartovník, Nemec). Rozhodovali: Adamec, Fridrich - Kollár, Haringa, vylúčení: 5:2, presilovky: 1:0, oslabenia: 1:0, 1081 divákov



Jerguš Bača, hlavný tréner HK Žiar nad Hronom: „Vedeli sme, že Trebišov mal v poslednej dobe veľmi dobré výsledky, takže sme očakávali ťažký zápas, čo sa do určitej miery aj potvrdilo. Som veľmi rád, že sme v druhej tretine odskočili na tri góly a myslím, že to bolo rozhodujúce pre naše dnešné víťazstvo. Je veľmi ťažké držať si formu po prestávke a sviatkoch, takže som veľmi rád, že sa nám to dnes podarilo.“



Dušan Kobeľa, asistent trénera HK STEEL TEAM Trebišov: „V tíme nás trochu trápi maródka, ale aj napriek tomu si myslím, že sme začali dobrý zápas. Škoda nevyužitých šancí, ktoré sme mali. Myslím si, že rozhodla druhá tretina, kde sme dostali gól v našej presilovke. Potom sme dostali po individuálnych chybách ešte ďalšie góly a tretia tretina sa už viac menej dohrávala, hoci sme mali dosť príležitostí na to, aby sme výsledok zvrátili, No gól sme nedali, práve naopak. Dnešný výsledok pre Žiar je zaslúžený.“

Bratislava 28. decembra (TASR) - Hokejisti Žiaru nad Hronom vyhrali v sobotnom zápase 25. kola Slovenskej hokejovej ligy (SHL) nad Trebišovom vysoko 6:2. V neúplnej tabuľke tak znížili stratu na vedúci Prešov, ktorého plánovaný duel proti TEBS Bratislava odložili.