Zibanejad natiahol bodovú sériu, zápisy Aha, Heiskanena a Toewsa

New York 12. mája (TASR) - Švédsky hokejista Mika Zibanejad si pripísal asistenciu v nočnom súboji jeho New Yorku Rangers na ľade Caroliny (3:4) a predĺžil tak svoju bodovú šnúru v play off NHL na osem zápasov. Získal v nich dokopy 13 bodov za tri góly a desať asistencií. Naopak, po siedmich stretnutiach sa skončila bodová séria jeho spoluhráča Vincenta Trochecka.



Sebastian Aho prispel k triumfu Hurricanes gólom a zaznamenal 10. bod (3+7) v tohtoročných bojoch o Stanleyho pohár. Stal sa iba desiatym hráčom profiligovej histórie, ktorý už v šiestich sezónach za sebou získal minimálne desať bodov v play off. Lídrom tejto štatistiky je legendárny Wayne Gretzky, ktorý mal 11 takýchto sezón.



O triumfe Caroliny rozhodol obranca Brady Skjei v čase 56:49. Bol to druhý najneskorší víťazný gól v klubovej histórii v zápasoch "o prežitie". Rekord drží Eric Staal, ktorý v roku 2009 rozhodol takýto zápas v čase 59:28.



Z premiérového gólu v play off sa tešil Logan Stankoven, kanadský útočník so slovenskými koreňmi sa na výhre Dallasu na ľade Colorada 4:1 nakoniec podieľal až dvoma presnými zásahmi. Dvadsaťjedenročný nováčik má v 10 dueloch play off bilanciu 2+2. Spoločne so spoluhráčom Wyattom Johnstonom sú od roku 2021 jediní nováčikovia v drese Stars, ktorí sa strelecky presadili vo vyraďovacej časti.



Obranca "hviezd" Miro Heiskanen zaznamenal už svoju 42. asistenciu v play off v kariére, čím sa medzi fínskymi hráčmi dostal na ôsme miesto histórie, identický zápis má aj Saku Koivu. Brankár Jake Oettinger prispel k víťazstvu 28 úspešnými zákrokmi a celkovo ich má v kariére v play off už 1001. Stal sa šiestym hráčom v histórii organizácie Dallas Stars/Minnesota North Stars s aspoň 1000 zákrokmi vo vyraďovačke, pridal sa k Edovi Belfourovi (1800), Martymu Turcovi (1193), Gillesovi Melocheovi (1139), Cesareovi Maniagovi (1026) a Jonovi Caseymu (1016).



Asistencia domáceho Devona Toewsa pri góle Mikka Rantanena bola jeho 28. v play off v drese Avalanche, čím sa osamostatnil od Roba Blakea na štvrtom mieste historického poradia medzi obrancami klubu.