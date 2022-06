Zidane nepovedie PSG, údajne mieri k francúzskej reprezentácii

Paríž 20. júna (TASR) - Francúzsky futbalový tréner Zinedine Zidane nepovedie Paríž St. Germain, no chcel by trénovať reprezentačný tím Francúzska. Podľa portálu RMC Sport sa bude uchádzať o pozíciu trénera národného mužstva po odchode súčasného kormidelníka Didiera Deschampsa.



RMC Sport uviedol, že vedenie parížskeho veľkoklubu vynaložilo veľké úsilie, aby ho angažovalo. Ani stretnutie s katarskými vlastníkmi v Dauhe ho nepresvedčilo, no údajne si pre budúcnosť nechal otvorenú aj túto možnosť.



Súčasný tréner PSG Argentínčan Mauricio Pochettino je "na pokraji vyhodenia". Klub sa s ním už údajne dohodol na ukončení spolupráce po 18 mesiacoch, hoci mal zmluvu do roku 2023. V sezóne 2021/2022 doviedol tím k titulu vo francúzskej lige, no v Lige majstrov napriek vysokým ambíciám stroskotal už v osemfinále s neskorším víťazom Realom Madrid.



Zidane, ktorý 23. júna oslávi päťdesiatku, by sa podľa francúzskeho portálu rád ujal trénerského kormidla po MS 2022, ktoré budú v závere roka v Katare. Bývalý francúzsky reprezentant v minulosti trénersky viedol iba Real Madrid, s ktorým získal viacero trofejí vrátane troch prvenstiev v Lige majstrov.