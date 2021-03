Zidane nevylúčil návrat Ronalda do Realu Madrid

Madrid 15. marca (TASR) - Tréner Zinedine Zidane nevylúčil návrat portugalského futbalistu Cristiana Ronalda do Realu Madrid. Médiá v Španielsku začali špekulovať, že 36-ročný útočník by sa mohol do klubu vrátiť z Juventusu Turín, kam prestúpil v roku 2018 za 100 miliónov eur.



Ronaldo predtým strávil v Madride deväť úspešných rokov a nedávno na twitteri napísal: "Je pravda, že minulosť patrí do múzeí, ale, našťastie, futbal má pamäť... A rovnako ju mám aj ja!." Zidanea sa na to v pondelok spýtala talianska televízia Sky Italia. "Jeho návrat je možný. Poznáme Cristiana, vieme, čo všetko urobil pre Real Madrid. Momentálne je však hráč Juventusu a to musíme rešpektovať," uviedol francúzsky kouč.