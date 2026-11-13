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Zidane po prvej prehre na lavičke Francúzska: Súčasť procesu
Francúzi začali na San Sire aktívnejšie a po rýchlom zásahu Michaela Oliseho mali duel vo svojich rukách.
Autor TASR
Miláno 13. novembra (TASR) - Tréner Zinedine Zidane utrpel prvú prehru od svojho nástupu na lavičku futbalistov Francúzska. Jeho zverenci vo štvrtkovom zápase Ligy národov podľahli v Miláne domácemu Taliansku 1:3, hoci sa už v úvode ujali vedenia. Kouč hostí po stretnutí kritizoval najmä defenzívnu činnosť v druhom polčase, no zdôraznil, že podobné zaváhania sú súčasťou budovania mužstva. Hrdinom domácich bol 21-ročný Francesco Pio Esposito, ktorý dvoma gólmi potvrdil streleckú formu.
Francúzi začali na San Sire aktívnejšie a po rýchlom zásahu Michaela Oliseho mali duel vo svojich rukách. Domácim sa však ešte pred prestávkou podarilo vyrovnať zásluhou Pia Esposita a po zmene strán prevzali iniciatívu. Davide Frattesi poslal Talianov do vedenia tri minúty po tom, čo Sebastiano Esposito nepremenil pokutový kop, a v 75. minúte spečatil triumf domácich jeho mladší brat Pio, ktorý sa z jedenástky nepomýlil. „Začali sme dobre a kvalitne sme pracovali s loptou, ale v druhom polčase sme sa dostali do problémov, najmä v defenzíve. Po druhom inkasovanom góle sme trochu poľavili. Je to súčasť procesu,“ citovala Zidana agentúra AFP.
Na otázku, či jeho hráčom chýbala odvaha, odpovedal Zidane odmietavo: „Práve naopak. Zostali sme v zápase, najmä v prvom polčase sme dobre kombinovali. Potom sme však stratili stabilitu. Najdôležitejšie je, že si dokážeme vytvárať príležitosti. Dvakrát sme trafili konštrukciu bránky, čo tiež ovplyvnilo výsledok. Nie som sklamaný, bol by som, keby sme si nedokázali vytvoriť šance a hrať kvalitne s loptou. Musíme však analyzovať, prečo sme bez lopty neboli na potrebnej úrovni.“
Francúzi mali napriek prehre viac ako 60-percentné držanie lopty a zaznamenali 18 streleckých pokusov. V ofenzíve im chýbali dve najväčšie hviezdy Kylian Mbappe a Ousmane Dembele. Zidane však odmietol, že by práve ich absencia rozhodla o výsledku. Zároveň naznačil, že útočník Realu Madrid by mohol nastúpiť už v nedeľňajšom záverečnom skupinovom zápase proti Turecku. „Myslím si, že všetci hráči boli koncentrovaní. V druhom polčase sme však boli o niečo menej pozorní a efektívni. Dúfam, že Kylian bude môcť proti Turecku hrať. Taký je plán. Dnes sme nechceli riskovať, pretože mal menší zdravotný problém,“ vysvetlil Zidane.
Na opačnej strane pokračuje úspešný návrat Roberta Manciniho na lavičku talianskej reprezentácie. Jeho mužstvo natiahlo sériu bez prehry na štyri zápasy a dostalo sa na čelo 1. skupiny pred Francúzsko. Najväčšiu pozornosť však pútal Pio Esposito, ktorý má po 14 reprezentačných štartoch na konte už deväť gólov. Útočník Interu Miláno pomohol Talianom k prvému domácemu víťazstvu nad Francúzskom po 64 rokoch. Mladý kanonier priznal, že pri rozhodujúcej penalte sa mu vrátili nepríjemné spomienky na neúspešný rozstrel proti Bosne a Hercegovine, po ktorom Taliansko prišlo o postup na majstrovstvá sveta. Vtedy svoj pokus nepremenil: „Keď som sa postavil k bielemu bodu, tá spomienka sa mi vrátila. Nemohol som sa však skrývať celý život. Musíte v sebe nájsť odvahu a ísť na penaltu. Cítil som ešte väčšiu zodpovednosť, pretože som chcel, aby ľudia zabudli na bratovu chybu. Keď penaltu zahodil, bolo to ťažké aj pre mňa. Chcel som rozhodnúť zápas aj kvôli nemu.“
Mancini prezradil, že exekútorom prvej penalty mal byť pôvodne práve mladší z bratov. „Pio je prvá voľba a až potom Sebastiano. Bola to rodinná záležitosť,“ poznamenal s úsmevom. Keď rozhodca nariadil druhý pokutový kop, taliansky kouč sa dokonca obrátil na už vystriedaného Sebastiana na lavičke a zo žartu sa ho opýtal, či si nechce pokus zopakovať. Tréner Talianov verí, že Pio Esposito môže v budúcnosti zaútočiť aj na historický reprezentačný rekord legendárneho Luigiho Rivu, ktorý nastrieľal 35 gólov.
Taliansko sa vďaka triumfu posunulo na prvé miesto skupiny pred Francúzsko, ktoré má rovnaký počet bodov, ale horšiu vzájomnú bilanciu. O konečnom poradí a postupujúcich do marcového štvrťfinále sa rozhodne v nedeľu. Taliani sa predstavia v Belgicku, ktoré na vedúce duo stráca jediný bod, zatiaľ čo Francúzi privítajú posledné Turecko. To v doterajšom priebehu súťaže nezískalo ani bod.
Francúzi začali na San Sire aktívnejšie a po rýchlom zásahu Michaela Oliseho mali duel vo svojich rukách. Domácim sa však ešte pred prestávkou podarilo vyrovnať zásluhou Pia Esposita a po zmene strán prevzali iniciatívu. Davide Frattesi poslal Talianov do vedenia tri minúty po tom, čo Sebastiano Esposito nepremenil pokutový kop, a v 75. minúte spečatil triumf domácich jeho mladší brat Pio, ktorý sa z jedenástky nepomýlil. „Začali sme dobre a kvalitne sme pracovali s loptou, ale v druhom polčase sme sa dostali do problémov, najmä v defenzíve. Po druhom inkasovanom góle sme trochu poľavili. Je to súčasť procesu,“ citovala Zidana agentúra AFP.
Na otázku, či jeho hráčom chýbala odvaha, odpovedal Zidane odmietavo: „Práve naopak. Zostali sme v zápase, najmä v prvom polčase sme dobre kombinovali. Potom sme však stratili stabilitu. Najdôležitejšie je, že si dokážeme vytvárať príležitosti. Dvakrát sme trafili konštrukciu bránky, čo tiež ovplyvnilo výsledok. Nie som sklamaný, bol by som, keby sme si nedokázali vytvoriť šance a hrať kvalitne s loptou. Musíme však analyzovať, prečo sme bez lopty neboli na potrebnej úrovni.“
Francúzi mali napriek prehre viac ako 60-percentné držanie lopty a zaznamenali 18 streleckých pokusov. V ofenzíve im chýbali dve najväčšie hviezdy Kylian Mbappe a Ousmane Dembele. Zidane však odmietol, že by práve ich absencia rozhodla o výsledku. Zároveň naznačil, že útočník Realu Madrid by mohol nastúpiť už v nedeľňajšom záverečnom skupinovom zápase proti Turecku. „Myslím si, že všetci hráči boli koncentrovaní. V druhom polčase sme však boli o niečo menej pozorní a efektívni. Dúfam, že Kylian bude môcť proti Turecku hrať. Taký je plán. Dnes sme nechceli riskovať, pretože mal menší zdravotný problém,“ vysvetlil Zidane.
Na opačnej strane pokračuje úspešný návrat Roberta Manciniho na lavičku talianskej reprezentácie. Jeho mužstvo natiahlo sériu bez prehry na štyri zápasy a dostalo sa na čelo 1. skupiny pred Francúzsko. Najväčšiu pozornosť však pútal Pio Esposito, ktorý má po 14 reprezentačných štartoch na konte už deväť gólov. Útočník Interu Miláno pomohol Talianom k prvému domácemu víťazstvu nad Francúzskom po 64 rokoch. Mladý kanonier priznal, že pri rozhodujúcej penalte sa mu vrátili nepríjemné spomienky na neúspešný rozstrel proti Bosne a Hercegovine, po ktorom Taliansko prišlo o postup na majstrovstvá sveta. Vtedy svoj pokus nepremenil: „Keď som sa postavil k bielemu bodu, tá spomienka sa mi vrátila. Nemohol som sa však skrývať celý život. Musíte v sebe nájsť odvahu a ísť na penaltu. Cítil som ešte väčšiu zodpovednosť, pretože som chcel, aby ľudia zabudli na bratovu chybu. Keď penaltu zahodil, bolo to ťažké aj pre mňa. Chcel som rozhodnúť zápas aj kvôli nemu.“
Mancini prezradil, že exekútorom prvej penalty mal byť pôvodne práve mladší z bratov. „Pio je prvá voľba a až potom Sebastiano. Bola to rodinná záležitosť,“ poznamenal s úsmevom. Keď rozhodca nariadil druhý pokutový kop, taliansky kouč sa dokonca obrátil na už vystriedaného Sebastiana na lavičke a zo žartu sa ho opýtal, či si nechce pokus zopakovať. Tréner Talianov verí, že Pio Esposito môže v budúcnosti zaútočiť aj na historický reprezentačný rekord legendárneho Luigiho Rivu, ktorý nastrieľal 35 gólov.
Taliansko sa vďaka triumfu posunulo na prvé miesto skupiny pred Francúzsko, ktoré má rovnaký počet bodov, ale horšiu vzájomnú bilanciu. O konečnom poradí a postupujúcich do marcového štvrťfinále sa rozhodne v nedeľu. Taliani sa predstavia v Belgicku, ktoré na vedúce duo stráca jediný bod, zatiaľ čo Francúzi privítajú posledné Turecko. To v doterajšom priebehu súťaže nezískalo ani bod.