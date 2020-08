Zidane povedal, že Bale ho sám požiadal, aby proti City nehral

Manchester 6. augusta (TASR) - Tréner futbalistov Realu Madrid Zinedine Zidane vo štvrtok povedal, že Gareth Bale ho sám požiadal, aby ho nezaradil do kádra na piatkový odvetný zápas osemfinále Ligy majstrov s Manchestrom City.



"Bola to súkromná konverzácia. Povedal, že nechce hrať. Zvyšok rozhovoru zostane medzi mnou a ním," uviedol Zidane.



Tridsaťjedenročný Bale nemá dobré vzťahy s hlavným kormidelníkom, v sezóne 2019/20 hral najmä z lavičky a už dlho sa hovorí o jeho odchode. Po koronapauze nastúpil v La Lige len na dva z jedenástich duelov a len na jeden od začiatku. Bale má v Madride kontrakt do roku 2022.



Real prehral v úvodnom zápase so City 1:2. Informovala agentúra AFP.