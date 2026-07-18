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Zidane sa 1. septembra stane oficiálne novým trénerom Francúzska
Premiéru na lavičke „Les Bleus" absolvuje bývalý kormidelník Realu Madrid na jeseň v dueloch Ligy národov.
Autor TASR
Paríž 18. júla (TASR) - Zinedine Zidane sa 1. septembra stane oficiálne novým trénerom francúzskej futbalovej reprezentácie. Vo funkcii nahradí Didiera Deschampsa, ktorý ukončí svoje 14-ročné pôsobenie pri tíme po zápase o tretie miesto proti Anglicku na MS 2026. Informoval o tom denník L´Equipe.
Zidane bol najhorúcejším kandidátom na post kouča francúzskeho národného tímu, S Deschampsom získal na MS 1998 titul majstra sveta ako hráč, na klubovej úrovni obaja spolu pôsobili v Juventuse Turín. Zidane by mal s vedením Francúzskeho futbalového zväzu podpísať štvorročný kontrakt. Premiéru na lavičke „Les Bleus" absolvuje bývalý kormidelník Realu Madrid na jeseň v dueloch Ligy národov.
Zidane bol najhorúcejším kandidátom na post kouča francúzskeho národného tímu, S Deschampsom získal na MS 1998 titul majstra sveta ako hráč, na klubovej úrovni obaja spolu pôsobili v Juventuse Turín. Zidane by mal s vedením Francúzskeho futbalového zväzu podpísať štvorročný kontrakt. Premiéru na lavičke „Les Bleus" absolvuje bývalý kormidelník Realu Madrid na jeseň v dueloch Ligy národov.