Zidane opúšťa Real, od klubu mu chýbala dôvera

Na archívnej snímke Zinedine Zidane. Foto: TASR/AP

Madrid 31. mája (TASR) - Zinedine Zidane rezignoval na post trénera futbalistov Realu Madrid, lebo mal pocit, že mu už klub nedôveruje. Francúzsky kouč to uviedol v otvorenom liste, ktorý v pondelok zverejnil denník AS.napísal Zidane. Ten ukončil kontrakt po nevydarenej sezóne, v ktorej Real prvýkrát za 11 rokov nezískal žiadnu trofej. Boj o ligový titul prehral s Atleticom Madrid, v Lige majstrov stroskotal v semifinále na Chelsea Londýn. Jeho zmluva so španielskym klubom mala trvať až do júna 2022.uviedol Zidane v otvorenom liste.Bolo to jeho druhé pôsobenie na lavičke Realu, na ktorú prvýkrát zasadol v januári 2016. S tímom získal o rok neskôr majstrovský titul a priviedol ho aj k víťaznému hetriku v Lige majstrov. Z klubu odišiel v máji 2018 a vrátil sa opäť v marci 2019. V roku 2020 vybojoval s mužstvom ďalší španielsky titul i triumf v domácom Superpohári: