Zidane vníma reštart La Ligy ako MS či ME: Páči sa mi toto prirovnanie

Madrid 13. júna (TASR) - Tréner futbalistov Realu Madrid Zinedine Zidane verí, že jeho zverenci po reštarte španielskej La Ligy ponaháňajú najväčšieho rivala FC Barcelona v boji o titul. Zidane od svojich hráčov chce, aby zostávajúcich jedenásť kôl vnímali tak, ako keby hrali majstrovstvá sveta.



Real stráca na Barcelonu dva body a do svojej zbierky by rád pridal ďalšiu majstrovskú trofej. Za uplynulých osem rokov sa z nej tešil dvakrát, Barcelona získala za rovnaké obdobie päť titulov. "Páči sa mi prirovnanie, že koniec ligy bude taký, ako keby sme hrali MS alebo ME. Moji hráči vedia, aké to je hrať v záverečných fázach šampionátov. Dôležitá vec je príprava a myslím si, že sme sa pripravili veľmi dobre. Do nášho prvého zápasu po prestávke dáme všetko," citovala Zidanea agentúra AFP.



Real privíta v prvom zápase po reštarte futbalistov Eibaru, úvodný výkop je na programe v nedeľu o 19.30 h.