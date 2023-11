Zieglerová a Fearová s Gibsonom triumfovali na Grandx v Osake

výsledky - voľné jazdy žien:



1. Ava Marie Zieglerová (USA) 200,50 b. (62,04/138,46),

2. Lindsay Thorngrenová (USA) 198,73 (68,93/129,80),

3. Nina Pinzarroneová (Bel.) 194,66 (63,44/131,22)







tanečné páry, voľné jazdy:



1. Lilah Fearová/Lewis Gibson (V. Brit.) 215,19 b., (84,93/130,26),

2. Charlene Guignardová/Marco Fabbri (Tal.) 214,56 (85,27/129,29),

3. Allison Reedová/Saulius Ambrulevicius (Lit.) 196,86 (78,71/118,15)

Osaka 25. novembra (TASR) - Americká krasokorčuliarka Ava Marie Zieglerová triumfovala na podujatí NHK Trophy v Osake. V sobotu predviedla takmer bezchybnú voľnú jazdu a získala svoj prvý titul v sérii Grand Prix s osobným bodovým maximom 200,50. V tancoch na ľade získali zlatú medailu strieborní medailisti z ME Lilah Fearová a Lewis Gibson z Veľkej Británie.Druhá medzi ženami skončila Zieglerovej krajanka Lindsay Thorngrenová, ktorá viedla po krátkom programe, no spadla pri trojitom salchowe. Tretia bola Belgičanka Nina Pinzarroneová, tá si zároveň zabezpečila postup do finále Grand Prix (7.-10. decembra) v Pekingu. Dvojnásobná majsterka sveta Kaori Sakamotová z Japonska, Isabeau Levitová z USA a Loena Hendrickxová z Belgicka, sa už do finále GP kvalifikovali.Striebro medzi tanečnými pármi si vybojovali majstri Európy Charlene Guignardová a Marco Fabbri z Talianska, bronz získali Allison Reedová a Saulius Ambrulevicius z Litvy. Fearová s Gibsonom a Guignardová a Fabbrim si zároveň vybojovali účasť vo finále GP.