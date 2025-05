Zigo sa po 6 rokoch vracia do Banskej Bystrice

Banská Bystrica 28. mája (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Zigo sa dohodol na dvojročnom kontrakte s extraligovým klubom HC MONACObet Banská Bystrica. V drese „baranov“ sa predstaví prvýkrát od sezóny 2018/2019, po ktorej zamieril do Slovana Bratislava.



Tridsaťtriročný útočník sa vracia do tímu, ktorého je odchovancom. V zbierke má štyri majstrovské tituly, dva v drese Banskej Bystrice, a vyše 550 extraligových štartov. Za klub spod Urpína absolvoval 318 zápasov, v ktorých získal 134 bodov (63+71). V minulosti si zahral aj v Česku za Mountfield HK, v tíme Slovana okúsil aj KHL. Uplynulý ročník odohral za Košice, s ktorými sa na konci apríla radoval zo zisku titulu. Za „oceliarov“ nastúpil v 25 zápasoch základnej časti so ziskom dvoch bodov (1+1), v desiatich dueloch play off pridal štyri góly a asistenciu. „Už som dlhší čas nehral za Banskú Bystricu a klub mi dal dobrú ponuku, ktorú som sa rozhodol prijať. Teším sa, že si znovu zahrám s dlhoročnými kamarátmi ako Tomáš Matoušek, Miroslav Macejko či Michal Kabáč. Čo sa týka cieľov na novú sezónu, určite chcem pomôcť tímu vyhrať čo najviac zápasov v základnej časti, byť čo najvyššie v tabuľke, dostať sa do play off a tam uhrať čo najlepší výsledok,“ povedal Zigo pre klubový web.



Z jeho návratu sa teší aj generálny manažér klubu Ľuboš Pisár: „Tomáš Zigo je skúsený slovenský hokejista so štyrmi titulmi majstra Slovenska. Navyše, je to náš odchovanec, a preto som rád, že sa nám podarilo dohodnúť na jeho návrate domov. Počas posledných sezón čelil zdravotným problémom, ktoré obmedzili jeho herný čas. Jeho návrat na ľad po zraneniach v poslednej sezóne svedčí o jeho profesionalite a túžbe opäť naplno hrať na najvyššej úrovni. Som presvedčený, že Tomášove skúsenosti a odhodlanie budú prínosom pre náš tím, že Tomáš bude dôležitou súčasťou nášho tímu a teším sa na jeho výkony v nadchádzajúcej sezóne."