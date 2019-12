Žilina a hráčska agentúra sa nezhodujú v otázke Boženíkovej budúcnosti

Žilina 9. decembra (TASR) - Slovenský futbalový klub MŠK Žilina sa nezhoduje s novou zastupiteľskou agentúrou Róberta Boženíka v súvislosti s jeho očakávaným prestupom do zahraničia. Reprezentačný útočník má s fortunaligistom platný kontrakt od 30. júna 2022, no záujem o zmenu dresu prejavil už v lete.



Žilinčania vtedy odmietli ponuku FC Janov. "V priebehu posledného 1,5 roka bol skautovaný viacerými klubmi, ale reálna ponuka (skôr abstraktná) prišla v lete len z FC Janov. Hráč sa vyjadril, že do Talianska nechce ísť. V lete FC Janov nespĺňal finančné kritériá na odkúpenie pohľadávok. Ponuku FC Janov sme na základe stanoviska hráča a pravdepodobného rizika neplatenia odmietli," povedal majiteľ MŠK Jozef Antošík na oficiálnom klubovom webe.



Nedávno prejavil záujem o 20-ročného útočníka CSKA Moskva: "Agentúra Stars & Friends mi predstavila projekt CSKA Moskva, ktorý sa mi páčil najmä preto, že majú podobnú filozofiu s mladými hráčmi ako MŠK Žilina, len samozrejme na vyššej kvalitatívnej úrovni. Roba mali vytypovaného do základnej zostavy s vidinou predaja do klubu vyššej kategórie. Boli stotožnení s podielom MŠK Žilina z ďalšieho transferu vo výške 20 percent. Výstupnú klauzulu na ďalší prestup počas trvania zmluvy stanovili na 30 miliónov eur. Čistý garantovaný príjem hráča navrhli takmer štyrikrát vyšší ako bol príjem Milana Škriniara po prestupe do Sampdorie. Po rokovaní som sa dohodol s Karolom Csontom, že nebude trvať na tom, aby bol automaticky agentom hráča."



Situácia sa však zmenila, keď sa v nedeľu 1. decembra Antošíkovi ozval hráčsky agent Martin Petráš: "Napísal mi, že od dnes je zmluvným agentom Roberta Boženíka, že má lepšie ponuky pre hráča a aj klub a že sa chce k tomu stretnúť. Telefonicky som tromi vetami nepríjemným tónom povedal Boženíkovi, aké sú jeho možnosti. V pondelok 2. decembra ráno dostal v zmysle zákonníka práce dovolenku do 15. decembra. Následne aj písomnú informáciu, kedy začína zimná príprava. V danej situácii máme ďalších dvoch útočníkov, ktorým potrebujeme dať príležitosť. Agentúra Martina Petráša poslala v pondelok zmluvu na vedomie CSKA Moskva. Výsledok bol ten, že v pondelok z CSKA poslali draft kontraktu pre hráča, ale písomnú ponuku pre MŠK Žilina sme už nedostali. V piatok 6. decembra sme obdržali mailom na hlavičkovom papieri FC Janov autorizáciu pre dve agentúry, z ktorých jedna je na meno Martin Petráš. Je absurdné, aby tá istá agentúra zastupovala hráča a aj klub, kam má prestúpiť," pokračoval Antošík na webe a v pondelňajšom vysielaní RTVS zdôraznil: "Môj názor je, že by mal zostať aspoň do leta, tento kalendárny rok mu v lige nevyšiel. Má zmluvu na tri roky a keď sa zatneme, nikam nepôjde. Do 30. novembra som mal vplyv nad ním, oddnes to vidím ako boj agentúr oňho, pretože doteraz nemal agenta, teraz už má."



Petráš uviedol, že s Boženíkom chcel začať spolupracovať už pred 2,5 rokmi. "Nebolo nám to umožnené, boli sme v kontakte, spoluprácu sme chceli obnoviť od dátumu, keď sa mu skončila zmluva s nejakým právnikom, ktorú musel podpísať. Určite to nebolo tak, že sme niekde v noci podpisovali zmluvu. Robo to neznáša dobre, je z toho smutný, v Žiline vyrástol, dal Žiline veľa, určite nechce odísť, aby sa o ňom hovorilo, že je nejaký zradca," povedal Petráš pre RTVS.