< sekcia Šport
Žilina bude hostiť majstrovstvá Európy v športovom lezení mládeže
Slovensko bude mať na domácej pôde silné zastúpenie, v disciplíne lead nastúpi 15 reprezentantov.
Autor TASR
Žilina 23. augusta (TASR) - Žilina sa na konci augusta stane centrom mládežníckeho športového lezenia. Od 29. do 31. augusta sa v priestoroch lezeckého centra LA SKALA, najväčšej lezeckej steny na Slovensku, uskutočnia majstrovstvá Európy v športovom lezení mládeže.
Hlavným organizátorom je Slovenský horolezecký spolok JAMES, spolu so žilinskou lezeckou stenou LA SKALA. Podujatie sa koná pod hlavičkou Medzinárodnej federácie lezeckého športu (IFSC). Na šampionát pricestuje viac než 400 pretekárov z 31 európskych krajín, ktorí si zmerajú sily v disciplínach lead (obtiažnosť) a speed (rýchlosť). Do disciplíny lead je prihlásených vyše 290 športovcov, v rýchlostnom lezení sa predstaví 111 lezcov. Súťažiť sa bude v kategóriách do 17, do 19 a do 21 rokov v ženskej aj mužskej zložke.
Slovensko bude mať na domácej pôde silné zastúpenie, v disciplíne lead nastúpi 15 reprezentantov, ktorí obsadili všetky vekové kategórie. Predstaví sa aj naša najúspešnejšia športová lezkyňa Martina Buršíková, ale budú jej sekundovať aj ďalší úspešní mladí Slováci, Filip Matejička, Eliáš Kysela, či Sára Šimeková. V speede bude Slovensko reprezentovať jediný pretekár, Timotej Ondrejka v kategórii do 19 rokov.
Podujatie je pre divákov s voľným vstupom. „Pre slovenské lezenie je to veľká udalosť. Veríme, že domáce prostredie a podpora fanúšikov pomôžu našim reprezentantom k výborným výkonom,“ uviedol predseda SHS JAMES Anton Pacek podľa tlačovej správy organizácie.
Hlavným organizátorom je Slovenský horolezecký spolok JAMES, spolu so žilinskou lezeckou stenou LA SKALA. Podujatie sa koná pod hlavičkou Medzinárodnej federácie lezeckého športu (IFSC). Na šampionát pricestuje viac než 400 pretekárov z 31 európskych krajín, ktorí si zmerajú sily v disciplínach lead (obtiažnosť) a speed (rýchlosť). Do disciplíny lead je prihlásených vyše 290 športovcov, v rýchlostnom lezení sa predstaví 111 lezcov. Súťažiť sa bude v kategóriách do 17, do 19 a do 21 rokov v ženskej aj mužskej zložke.
Slovensko bude mať na domácej pôde silné zastúpenie, v disciplíne lead nastúpi 15 reprezentantov, ktorí obsadili všetky vekové kategórie. Predstaví sa aj naša najúspešnejšia športová lezkyňa Martina Buršíková, ale budú jej sekundovať aj ďalší úspešní mladí Slováci, Filip Matejička, Eliáš Kysela, či Sára Šimeková. V speede bude Slovensko reprezentovať jediný pretekár, Timotej Ondrejka v kategórii do 19 rokov.
Podujatie je pre divákov s voľným vstupom. „Pre slovenské lezenie je to veľká udalosť. Veríme, že domáce prostredie a podpora fanúšikov pomôžu našim reprezentantom k výborným výkonom,“ uviedol predseda SHS JAMES Anton Pacek podľa tlačovej správy organizácie.