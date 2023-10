Žilina bude v júli 2024 dejiskom hokejbalových MS juniorov

Žilina 12. októbra (TASR) - Žilina privíta budúci rok významné športové podujatie. V termíne od 4. do 7. júla bude dejiskom majstrovstiev sveta v hokejbale juniorov.



Pôvodne sa mal šampionát na severe Slovenska uskutočniť už v roku 2020, no jeho konanie neumožnila pandémia koronavírusu a podujatie sa preložilo o dva roky. V roku 2022 však situáciu skomplikoval vojenský konflikt na Ukrajine a zámorské tímy sa z bezpečnostných dôvodov obávali vycestovať do Európy. Slovensko tak prišlo o druhú možnosť zorganizovať šampionát. Do tretice však všetko vyšlo a Medzinárodná hokejbalová federácia (ISBHF) na svojom zasadnutí rozhodla o tom, že Slovensko bude v roku 2024 hostiť MS v kategóriách hráčov do 16 a 18 rokov.



"Tým, že sme mali šampionát organizovať aj predtým, podpora a rozhodnutie ISBHF boli jednohlasné. Teší ma, že sme opäť dostali dôveru. Teraz nás čaká tvrdá drina, aby sme mohli pripraviť svetovej juniorskej elite nezabudnuteľný týždeň," uviedol v tlačovej správe prezident Slovenskej hokejbalovej únie (SHbÚ) Miroslav Dragun.



Žilina bola pre vedenie SHbÚ prvá voľba. Slovensko už organizovalo juniorský šampionát do 20 rokov v Martine (2004), v roku 2008 hostil turnaj 16 a 18-ročných nádejí Zvolen a v roku 2014 sa MS do 16, 18 a 20 rokov uskutočnili v Bratislave. "Žilinu sme oslovili ako prvú. Má existujúcu športovú infraštruktúru, zimný štadión v tomto meste disponuje dvoma plochami. A k voľbe Žiliny ako miestu konania prispel nepochybne aj dobrý rozvoj tohto športu v Žilinskom kraji. Navyše máme s týmto mestom niekoľkoročnú overenú spoluprácu. Sme radi, že nám pán primátor Fiabáne opäť podal pomocnú ruku," uviedol predseda organizačného výboru Ondrej Buday.



Slovenskí juniori patria medzi svetovú špičku. Na uplynulom šampionáte v Liberci, ktorý sa konal tento rok na prelome júna a júla, skončili strieborní. Na zatiaľ posledných MS na Slovensku v Bratislave získali tituly majstrov sveta. "Budeme mať opäť najvyššie ambície. Na titul si brúsia zuby aj Kanaďania, Česi či USA, ale všetkým máme čo vracať. Verím, že nám diváci pomôžu, veľmi sa tešíme, že odohráme šampionát opäť doma," povedal šéftréner SHbÚ Ľubomír Liška.



"Naším slovenským hokejbalovým tímom prajem veľa úspechov na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta v Žiline. Je to pocta pre naše mesto a verím, že ich športový výkon prinesie radosť aj našej krajine, ktorú budú reprezentovať v tom najlepšom smere," uviedol primátor mesta Žilina Peter Fiabáne.