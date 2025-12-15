< sekcia Šport
Žilina chce lepšie brániť štandardky, Staňo: Nejde to zo dňa na deň
Slovanistov poslal do vedenia Marko Tolič, keď poslal za chrbát Ľubomíra Belka hlavičku po rohovom kope v podaní Sandra Cruza.
Autor TASR
Bratislava 15. decembra (TASR) - Futbalový tréner Pavol Staňo priznal, že MŠK Žilina musí pracovať na lepšom zvládaní štandardných situácii. V poslednom zápase tohto roka na pôde Slovana Bratislava prehrali „šošoni“ 2:3 a zimovať tak budú na štvrtom mieste tabuľky Niké ligy. Úvodný gól inkasovali už v piatej minúte, a to práve zo štandardnej situácie.
Domácich poslal do vedenia Marko Tolič, keď poslal za chrbát Ľubomíra Belka hlavičku po rohovom kope v podaní Sandra Cruza. „Samozrejme nás mrzí prvá štandardná situácia, po ktorej sme inkasovali gól, pretože potom sa súperovi vždy hrá ľahšie. Potrestali nás po zbytočných chybách a nemáme ani bod,“ uviedol Staňo. „Štandardné situácie sú určite súčasťou futbalu a dá sa povedať, že 30–35 percent gólov padá po 'štandardkách', takže ide o veľmi dôležitý element hry. Aj preto sú niekedy striedania zdržanlivejšie, pretože musíme myslieť na rohové kopy, priame aj nepriame kopy,“ pokračoval kouč. Na Tehelnom poli využil všetkých päť striedaní a jeden z hráčov z lavičky, maďarský útočník Regő Szánthó, sa postaral v 89. minúte o kontaktný gól. Bod však už hostia v dueli, v ktorom prehrávali 0:3, nestihli vybojovať. Zo štandardných situácii pritom inkasovali aj v predošlých zápasoch.
„Určite s tým treba niečo spraviť, aj keď sa tomu venujeme v tréningových mikrocykloch. Je to otázka individuálnych zručností a odolnosti hráčov v osobných súbojoch. Nedá sa to zmeniť zo dňa na deň ani 'čarovným prútikom', najmä pokiaľ ide o hru vo vzduchu,“ dodal Staňo. Titul kráľa strelcov môže na konci roka tešiť jeho zverenca Michala Faška, ktorý sa však v Bratislave nepresadil. Domáci si dali pozor práve naňho a okrem Szánthóa dovolili skórovať len Markovi Roginičovi. „Z hľadiska štatistík to vyzerá dobre a myslím si, že sú v poriadku, no čo sa týka samotných výkonov, nehodnotím ich ako nadštandardné. Možno mi pomohli práve tie čísla, ale viem, že sa musím zlepšiť aj ja sám, pretože v niektorých zápasoch som patril medzi slabších hráčov na ihrisku. Je dôležité si to priznať, oddýchnuť si a lepšie sa pripraviť, keďže som sa necítil úplne fyzicky fit. Napriek tomu som sa snažil mužstvu pomôcť a verím, že do jarnej časti sezóny to bude z mojej strany ešte lepšie,“ zhodnotil samotný stredopoliar Faško, ktorý patrí vo veku 31 rokov k najskúsenejším hráčom v žilinskej kabíne.
