Žilina deklasovala v 1. finále Prešov

finále play off Tipos SHL - prvý zápas /na 4 víťazstvá/:



Vlci Žilina – HC Prešov 8:1 (0:1, 5:0, 3:0)



Góly: 24. Safaralejev (Rajnoha), 29. Belluš (Jansons, Malina), 31. Galamboš (Bezúch, Varga), 35. Mráz (Koyš, Melcher), 38. Koyš (Diakov), 45. Jakúbek, 45. Varga (Galamboš), 54. Varga – 19. Hrabčák (Sigarev, Jerofejevs). Rozhodovali: Goga, Novák – Gegáň, Jurčiak, vylúčení: 9:5 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 1:0, 4900 divákov.



Vlci Žilina: Valent (Košarišťan) – Jansons, Pobežal, Kolář, Holenda, Diakov, Rajnoha, Juščák, Malina – Varga, Galamboš, Bezúch – Beták, Šmída, Belluš – Safaralejev, Mráz, Koyš – Jakúbek, Paukovček, Melcher



HC Prešov: Ovečka (35. Hollý) – Semaňák, Jerofejevs, Mihálik, Glazkov, Knižka, Nemec, Jendroľ, Pulščák – Hrabčák, Kohút, Leščenko – Sigarev, Vrábeľ, Ďaloga – Lačný, Toma, Chalupa – Frič, Ščurko, Klíma



/stav série: 1:0/

Prešov 14. apríla (TASR) - Vlci Žilina sa ujali vedenia vo finálovej sérii play off Tipos Slovenskej hokejovej ligy (SHL). V nedeľnom úvodnom zápase deklasovali na domácom ľade HC Prešov 8:1. Druhý duel je na programe v pondelok opäť v Žiline o 17.30 h.V zápase sa do vedenia dostali hostia, keď v 19. minúte využil presilovku o dvoch hráčov Samuel Hrabčák, ktorý za chrbát Michala Valenta tečoval strelu Andreja Sigareva. Druhá dvadsaťminútovka však bola kompletne v réžii domácich, ktorí sa dokázali päťkrát strelecky presadiť. V záverečnej tretine pridali ešte tri góly a do finálovej série tak vstúpili vysokým víťazstvom.Ernest Bokroš, hlavný tréner Vlci Žilina:Tibor Tartaľ, hlavný tréner HC Prešov: "