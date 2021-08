Žilina doma prevalcovala Tobol, Staňo: Dominantný výkon

Žilina 13. augusta (TASR) – Dvojzápas 3. predkola Európskej konferenčnej ligy zvládli futbalisti MŠK Žilina na výbornú. Vo štvrtkovej domácej odvete nedali kazašskému Tobolu Kostanaj šancu a zvíťazili 5:0, vďaka čomu si vypýtali konfrontáciu s českým Jabloncom, v ktorej už pôjde o postup do skupinovej fázy.



Žlto-zelení si priviezli z Kazachstanu jednogólový náskok a na štadióne pod Dubňom ho ešte zveľadili. Do prestávky sa trafili Ďuriš a Rusnák, po zmene strán skórovali Slebodník a dvakrát Bičachčjan.



„Dnes sme podali dominantný výkon. Veľmi sústredený, disciplinovaný a s veľkým srdcom. Človek sa cíti hrdo, keď stojí vedľa ihriska a vidí tak dobre pracujúce mužstvo. Všetko bolo perfektné, chalanom musím poďakovať. Takéto chvíle si treba užívať, pretože dnes je to výnimočný moment," neskrýval nadšenie tréner Žilinčanov Pavol Staňo podľa oficiálnej stránky klubu.



Kouč šošonov verí, že atraktívny prejav mladého tímu by mohol osloviť fanúšikov, ktorí si po pandémii koronavírusu iba pomaly hľadajú cestu do hľadiska.



„Ak by malo niektoré mužstvo z top zahraničných líg herný prejav ako my, tak by ho podľa mňa nosili na rukách. Teším sa, že tu boli s nami aj diváci a touto cestou ich chcem poprosiť, aby z tribún dávali o sebe ešte viac vedieť. Spoločnými silami to môžeme tu v Žiline posunúť trochu vyššie," vyhlásil Staňo.



Žilinčanov teraz čaká v play off súťaže český Jablonec, ktorý vypadol z Európskej ligy. Na Celtic Glasgow nestačil po prehrách 2:4 doma a 0:3 na ihrisku súpera.



„Zápasov je aktuálne naozaj veľa, pracujeme v podstate nonstop, ale treba si užívať takéto futbalové týždne a tešiť sa z toho. Oddychovať budeme neskôr, teraz treba ešte viac makať. Výsledky nám pomáhajú, chalanom chutí trénovať a zatiaľ to všetko funguje perfektne," prezradil kouč Žiliny. Prvý duel s Jabloncom odohrajú Žilinčania u súpera 19. augusta o 20:00, odveta je na programe 26. augusta pod Dubňom.