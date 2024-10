Žilina je nový líder, vedie o bod pred Slovanom

Niké liga - 10. kolo:



sobota



ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín 1:1 (0:1)



Góly: 50. Stojsavljevič (vlastný) - 45. Emeka. ČK: Sláviček (Trenčín, po skončení zápasu po 2. ŽK), Rozhodovali: Dzivjak – Jekkel, Kmec, ŽK: Ignatenko - Donkor, Ibrahim, Bondarenko, Emeka, Sunday, Sláviček, 6150 divákov.



Slovan: Trnovský – Medveděv (46. Blackman), Bajrič, Voet (46. Wimmer), Zuberu (74. Metsoko) – Tolič, Ignatenko (87. Vojtko), Gajdoš (46. Savvidis) – Barseghjan, Strelec, Marcelli



Trenčín: Sláviček – Pávek, Bondarenko, Stojsavljevič, Holúbek – Bariš (84. Zorič) – Hájovský (54. Sallam), Ibrahim – Donkor (54. Sunday), Emeka (84. Bagin), Uchegbu (68. Fiala)







FK Železiarne Podbrezová – FC Spartak Trnava 0:4 (0:1)



Góly: 45.+1 a 55. Ofori, 66. E. Daniel, 90+5 Pich. Rozhodovali: Kružliak – Vorel, Jánošík, ŽK: Paraj – M. Ďuriš, Šulek. 1267 divákov.



Podbrezová: A. Danko – Koštrna, Oravec, Marković – Paraj, Š. Faško (58. Talakov) – Slávik (58. Yirajang), Štefánik (69. Deml), Sanusi – Galčík (81. Ďatko), Smékal (81. Depetris)



Trnava: Frelih – Šulek (78. Nikolaou), Štetina (56. Sabo), Ujlaky, Holík – Procházka, Zeljković, E. Daniel, – Ofori (71. Pich), M. Ďuriš, Kratochvíl (71. Corryn)







FC Košice - MFK Ružomberok 2:1 (2:1)



Góly: 12. Faško, 31. Bokros - 45.+3 Gabriel. Rozhodcovia: Choreň - Štofik, Halíček, ŽK: Niarchos - Köstl, Selecký, Boďa, ČK: 39. Malý (po faule), Smetana (mimo ihr.), 2887 divákov.



Košice: Šípoš - Kružliak, Gorosito (78. Jones), Krivák - Fabiš, Gallovič, Takáč (78. Zsigmund), Magda - Faško - Niarchos (88. Miljanič), Bokros



Ružomberok: Tapaj - Köstl, Malý, Gabriel - Gomola (61. Chrien), Lavrinčík, Múdry (76. Chobot), Selecký - Hladík, Huf (46. Mojžiš), Domonkos (76. Tučný)







MFK Skalica - KFC Komárno 3:0 (1:0)



Góly: 41. Matejov, 56. Nagy, 64. Morong. Rozhodovali: Kráľovič – Čajka, Bobko, ŽK: Sliacky (Komárno), 857 divákov.



Skalica: Junas – Krčík, Podhorin, Kopas, Černek – Mášik, Nagy (69. Gaži) – Matejov (69. Hollý), Alves (74. Vlasko), Morong – Leginus (74. Fábry)



KFC Komárno: Trefil – Šmehyl, Pillár, Rudzan, Sluka – Ožvolda, Németh (61. Sylvestr) – Sliacky (46. Bayemi), Žák, Tamás (71. Ganbayar) – Voleský (61. Špyrka)







nedeľa



FC DAC 1904 Dunajská Streda - MŠK Žilina 0:3 (0:2)



Góly: 9. Kaprálik, 17. Minárik, 70. Ďuriš. Rozhodovali: Marhefka – Pozor, Bednár, ŽK: Mendez, Brunetti – Ndjeungoue, Kopásek, 4652 divákov



DAC: Popovič - Csinger, Kacharaba, Brunetti, Mendez (68. Yapi) – Vitális, Herc (68. Bősze), Bajo – Ramadan (72. Bernát), Trusa, Andzouana



Žilina: Belko – Minárik, Hubočan, Ndjeungoue – Pekarík, Káčer (50. Gidi), Sauer, Bari (71. Kopásek) – Kaprálik (85. Alijagič), Iľko (71. Bile), Ďuriš (85. Hranica)







MFK Dukla Banská Bystrica - MFK Zemplín Michalovce 1:0 (1:0)



Gól: 9. Rymarenko. Rozhodovali: Kišš – Košecký, Juhos, ŽK: Malec – Bahi, Arevalo, Ikoba, Kyziridis, 862 divákov



Banská Bystrica: Michal Trnovský – Mensah, Willwéber, Migaľa – Šikula (75. Pišoja), B. Ľupták, Hlinka, Záhumenský – Veselovský (75. Petrák), Malec (81. Slebodník), Rymarenko (88. Hanes)



Michalovce: Sahinović – Taraduda, Dzotsenidze, Volanakis, Bahi – Shimamura (65. S. Danko), Zubairu (85. Žulevič) – Marcin, Arevalo (65. Žofčák), Kyziridis – Ikoba (65. Pačinda)

tabuľka po 10. kole:



1. Žilina 9 7 2 0 22:6 23



2. Slovan 9 7 1 1 18:12 22



3. Trnava 9 3 6 0 10:4 15



4. Dunajská Streda 9 4 2 3 14:9 14



5. Košice 10 3 3 4 13:13 12



6. Ružomberok 9 3 3 3 12:12 12



7. Banská Bystrica 10 2 4 4 11:14 10



8. Podbrezová 9 2 3 4 13:13 9



9. Skalica 9 2 3 4 11:17 9



10. Komárno 9 3 0 6 10:19 9



11. Trenčín 10 1 5 4 9:15 8



12. Michalovce 10 1 4 5 10:19 7



Bratislava 6. októbra (TASR) - Futbalová Niké liga má po 10. kole nového lídra. Na čelo tabuľky sa dostala Žilina, ktorá v nedeľu vyhrala na ihrisku Dunajskej Stredy suverénne 3:0 a vedie o bod pred bratislavským Slovanom. Úradujúci majster v sobotu iba remizoval doma s Trenčínom 1:1.Trenčania bodovali na pôde Slovana prvýkrát od augusta 2018. Na lavičke AS absolvoval vydarený návrat do najvyššej slovenskej súťaže tréner Ivan Galád, ktorý dostal v závere červenú kartu. Zaváhanie "belasých" prišlo po historickom zápase Ligy majstrov proti Manchestru City (0:4), o body predtým prišli nečakane aj po postupe do hlavnej fázy LM, keď nestačili doma na Žilinu (0:5).Na tretiu priečku poskočila Trnava, ktorá triumfovala na ihrisku Podbrezovej suverénne 4:0 a predbehla o bod Dunajskú Stredu. Spartak rovnako ako Žilina ešte v prebiehajúcej ligovej sezóne neprehral. Dva góly "andelov" dal Ofori, brankár Frelih neinkasoval gól už 317 minút.Piate sú Košice, ktoré zdolali Ružomberok 2:1. V domácej premiére trénera Romana Skuhravého dosiahli druhé víťazstvo za sebou. "Ruža" za nimi zaostáva o skóre. Siedma je Banská Bystrica, ktorá vyhrala nad Michalovcami 1:0 a po šiestich zápasoch sa opäť dočkala v lige víťazstva. Tím z východu republiky prehral tretíkrát v rade a je na poslednej 12. priečke.