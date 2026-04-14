VIDEO: Žilina je prvým finalistom, v odvete remizovala v Podbrezovej
Domáci v úvode nevyužili dve veľké šance Galčíkom a Chylom.
Podbrezová 14. apríla (TASR) - Futbalisti Žiliny sa stali prvými finalistami Slovenského pohára - Slovnaft Cupu. K postupu im stačila aj remíza 1:1 na pôde Podbrezovej v utorkovom odvetnom semifinálovom súboji, v prvom zápase zvíťazili pred mesiacom 2:0. Žilinčania sa v boji o trofej stretnú 1. mája na domácom štadióne s úspešnejším z dvojzápasu medzi Prešovom a Košicami. V úvodnom dueli sa zrodila remíza 2:2, odveta v Košiciach je na programe v stredu 15. apríla o 18.00 h.
Domáci v úvode nevyužili dve veľké šance Galčíkom a Chylom. Následne pykali v 16. minúte, keď chybu brankára Domaniského potrestal Roginič. „Železiari“ však rýchlo odpovedali Šilerom, ktorý sa pretlačil pred obrancu súpera a loptu hruďou usmernil za chrbát Badžgoňa. Ďalšie šance prišli až po zmene strán a mali ich Podbrezovčania. Najprv Silagadzemu zmaril šancu výborným zákrokom Badžgoň a potom Kováčik iba tesne minul bránu z dorážky. Hostia si už v závere výsledok postrážili a mohli ho aj poistiť. „Šošoni“ postúpili do finále SP po piatich rokoch.
odveta semifinále Slovnaft Cupu
FK Železiarne Podbrezová - MŠK Žilina 1:1 (1:1)
Góly: 22. Šiler – 16. Roginič. Rozhodcovia: Smolák – Hancko, Pozor, ŽK: Palumets, Šiler, Chyla, Kováčik, Ďatko - Kaša, Adang, Badžgoň, 2476 divákov.
FK Železiarne Podbrezová: Domaniský – Luka, Lampreht, Mielke – Kováčik, Palumets, Štefánik, Chyla (61. Havrylenko) – Galčík (90.+4 Hakobjan), Šiler, Silagadze (71. Mrvaljevič)
MŠK Žilina: Badžgoň – Hranica, Minárik, Kaša, Narimanidze, Bari (46. Szánthó) – Adang (79. Iľko) Káčer (88. Juliš), Bzdyl – Faško (79. Homet), Roginič (90.+5 Ďatko)
/prvý zápas: 0:2, do finále postúpila Žilina/
