Utorok 14. apríl 2026
VIDEO: Žilina je prvým finalistom, v odvete remizovala v Podbrezovej

Na snímke zľava Marko Roginič (Žilina) a Peter Kováčik (Podbrezová) bojujú o loptu počas odvetného zápasu semifinále Slovnaft Cupu medzi FK Železiarne Podbrezová - MŠK Žilina v utorok 14. apríla 2026 v Podbrezovej. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Autor TASR
,aktualizované 
Podbrezová 14. apríla (TASR) - Futbalisti Žiliny sa stali prvými finalistami Slovenského pohára - Slovnaft Cupu. K postupu im stačila aj remíza 1:1 na pôde Podbrezovej v utorkovom odvetnom semifinálovom súboji, v prvom zápase zvíťazili pred mesiacom 2:0. Žilinčania sa v boji o trofej stretnú 1. mája na domácom štadióne s úspešnejším z dvojzápasu medzi Prešovom a Košicami. V úvodnom dueli sa zrodila remíza 2:2, odveta v Košiciach je na programe v stredu 15. apríla o 18.00 h.

Domáci v úvode nevyužili dve veľké šance Galčíkom a Chylom. Následne pykali v 16. minúte, keď chybu brankára Domaniského potrestal Roginič. „Železiari“ však rýchlo odpovedali Šilerom, ktorý sa pretlačil pred obrancu súpera a loptu hruďou usmernil za chrbát Badžgoňa. Ďalšie šance prišli až po zmene strán a mali ich Podbrezovčania. Najprv Silagadzemu zmaril šancu výborným zákrokom Badžgoň a potom Kováčik iba tesne minul bránu z dorážky. Hostia si už v závere výsledok postrážili a mohli ho aj poistiť. „Šošoni“ postúpili do finále SP po piatich rokoch.





odveta semifinále Slovnaft Cupu

FK Železiarne Podbrezová - MŠK Žilina 1:1 (1:1)

Góly: 22. Šiler – 16. Roginič. Rozhodcovia: Smolák – Hancko, Pozor, ŽK: Palumets, Šiler, Chyla, Kováčik, Ďatko - Kaša, Adang, Badžgoň, 2476 divákov.

FK Železiarne Podbrezová: Domaniský – Luka, Lampreht, Mielke – Kováčik, Palumets, Štefánik, Chyla (61. Havrylenko) – Galčík (90.+4 Hakobjan), Šiler, Silagadze (71. Mrvaljevič)

MŠK Žilina: Badžgoň – Hranica, Minárik, Kaša, Narimanidze, Bari (46. Szánthó) – Adang (79. Iľko) Káčer (88. Juliš), Bzdyl – Faško (79. Homet), Roginič (90.+5 Ďatko)

/prvý zápas: 0:2, do finále postúpila Žilina/

Neprehliadnite

VOĽBY V MAĎARSKU s veľkým náskokom vyhrala opozičná strana TISZA

VACHULOVÁ: Neliečený tlak krvi ohrozuje zdravie srdca, ale aj erekciu

Pellegrini verí, že vzťahy SR a Maďarska si udržia vysokú úroveň

Fico: Som pripravený na spoluprácu s novým maďarským premiérom