Žilina nechce podceniť odvetu s Limassolom, Staňo: Treba mať pokoru

Žilina 28. júla (TASR) - Futbalisti Žiliny sú krok od postupu do 3. predkola Európskej konferenčnej ligy, no odvetu proti Apollonu Limassol neberú na ľahkú váhu. Minulý týždeň zvíťazili na Cypre 3:1, tréner Pavol Staňo však prízvukoval, že ešte nie je rozhodnuté. Odveta je na programe vo štvrtok od 18.45 h.



Žilina predviedla na Cypre výborný výkon a odmenou je solídny náskok o dva góly. Po zmene pravidiel však už gól na pôde súpera nemá dvojnásobnú hodnotu, aj preto Staňo vyzval svojich zverencov, aby nič nepodcenili: "Je to polčas. Odchádzali sme s tým, aby sme mali doma reálnu šancu zabojovať o postup. To bol náš tajný cieľ. Všetci sa tešíme, že to vyšlo ešte lepšie, ale treba mať pokoru a odpracovať odvetu na sto percent. Je to iba polčas a musíme hrať akoby od 0:0."







Žilinčania sa aj v domácej súťaži prezentujú ofenzívnym futbalom, trénerovi budú k dispozícii všetci hráči, ale o taktike nechcel hovoriť na predzápasovej tlačovej konferencii: "O taktike nebudeme hovoriť, chceme svojím spôsobom prekvapiť súpera. Máme svoj zámer, ide o silnejšieho súpera. Hoci sme vyhrali v prvom dueli, musíme byť pripravení, aby nás nezaskočil."



V šatni "šošonov" panuje dobrá atmosféra. V nedeľu odštartovala Fortuna liga a Žilinčania sa naladili ideálne, keď triumfovali nad Sereďou 3:0. "Sme veľmi natešení, že je tu ten zápas. Veľmi sme sa tešili aj na víkendový duel, keď sa začala liga, chceli sme ukázať, že sme pripravení vyhrávať. Odvtedy sa však už sústredíme iba na odvetu s Limassolom. Myslím si, že na tréningu sme všetci hráči ukázali, že chceme nastúpiť a postúpiť," povedal obranca MŠK Ján Minárik, ktorého teší aj prítomnosť divákov. Na štadión by ich mohlo zamieriť aj pár tisíc: "Nemám presné informácie, vraj je zatiaľ predaných 2000 vstupeniek. Dúfam, že ich bude viac. Za každého fanúšika však budeme vďační, pretože už v tom prvom zápase proti Gori sme cítili ich podporu a chceli sme ľuďom ukázať, že máme radi futbal a chceme postúpiť."