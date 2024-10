Žilina nestačila na Nitru. Podľahla jej 3:4

TEL - 13. kolo:



Vlci Žilina - HK Nitra 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)



Góly: 8. Bezúch (Ďakov, Jones), 24. Tourigny, 55. Varga (Koyš, Ďakov) – 17. Lacka (Pobežal), 19. Buček, 32. Jackson, 52. Buček (Bajtek, Cotton). Rozhodovali: Baluška, Kocúr - Stanzel, Hajnik, vylúčení: 1:3, presilovky: 1:0, oslabenia 0:0, 2108 divákov



Žilina: LaCouvée - Rajnoha, Tourigny, Pobežal, Gachulinec, Ďakov, Holenda, Dubravík - Lukosevicius, Jones, Bezúch - Fejes, Walega, Mucha - Koyš, Mráz, Varga - Juščák, Šmída, Belluš



Nitra: Aittokallio - Cotton, Mezei, Auk, Hain, Vitaloš, Stacha, Bača - Ritchie, Gill, Buček - Alger, Bubela, Jackson - Lacka, Pobežal, Bajtek - Bačo, Hrnka, Csányi







Žilina 15. októbra (TASR) - Hokejisti Nitry vyhrali v utorkovej predohrávke 13. kola Tipos extraligy na ľade tímu Vlci Žilina 4:3. Úradujúci majstri tak stiahli v neúplnej tabuľke stratu na piate Michalovce, nováčik zo Žiliny je ôsmy.Domáci skórovali ako prví, no v zápase viedli len necelých desať minút. O víťazný gól sa postaral v 52. minúte Samuel Buček, ktorý zaznamenal v Žiline dva presné zásahy. Päť minút pred koncom ešte zdramatizoval duel domáci Róbert Varga počas presilovky, no jeho tím nedokázal poslať stretnutie do predĺženia ani v power play.hlasy po zápase /zdroj: HK Nitra/:Milan Bartovič, tréner Vlkov Žilina:Andrej Kmeč, tréner Nitry: