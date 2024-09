Slovan si poradil s Banskou Bystricou, Dukla dostala debakel

Tipos extraliga, 3. kolo:



DOXXbet Vlci Žilina - HK Spišská Nová Ves 2:4 (2:2, 0:0, 0:2)



Góly: 8. Lukosevicius (Varga, Miller), 12. Galamboš (Dej, Pobežal) - 12. Myklucha (Žiak, Andrusiak), 13. Rapáč (Andrusiak, Ford), 55. Hannoun (Šuty, Valach), 58. Rapáč (Šuty). Rozhodcovia: Crman, Štefik - Ordzovenský, Tvrdoň, vylúčení: 4:5 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1915 divákov



Žilina: LaCouvee - Gachulinec, Tourigny, Miller, J. Pobežal, Malina, Holenda, Vajko - Mucha, Jones, Kolenič - Fejes, Šmida, Lukosevicius - Mráz, Walega, Varga - Dej, Galamboš, Koyš



Spišská Nová Ves: Mitens - Ališauskas, Žiak, MacKinnon, Romaňák, Valach, Groch, S. Barcík - Rapáč, Ford, Majdan - Hannoun, Myklucha, Andrusiak - Števuliak, Chlán, Džugan - Danielčan, Drábek, Šuty - Frankovič



HC Slovan Bratislava - HC MONACObet Banská Bystrica 4:3 (1:3, 2:0, 1:0)



Góly: 8. Bakoš (Pecararo, Acolatse), 28. Pecararo (Acolatse, Murphy), 40. Pecararo (Bakoš, Lukošik), 59. Takáč (Egle, Acolatse) – 10. Boucher (Wedman, Faith), 16. Faith (Zeleňák), 17. Wedman (Boucher, Voyer). Rozhodcovia: J. Konc ml., Hronský - D. Konc ml., Hercog, vylúčení: 7:5 na 2 min., navyše Česánek (B. Bystrica) DKZ za napadnutie rozhodcu, presilovky: 2:2, oslabenia: 0:0, 3014 divákov.



Slovan: Šutov (21. Godla) – Acolatse, Bačik, Kubka, Golian, Maier, Sersen, Královič – Pecararo, Hoelscher, Murphy – Bakoš, Egle, Takáč – Štetka, Bjalončík, Šille – Dudáš, Preisinger, Lukošik – Kukumberg



Banská Bystrica: Hrachovina - Scarlett, Chicoine, Michalčin, Zeleňák, Žabka, Česánek, Stránský – Voyer, Boucher, Petriska – Adams, Wedman, Faith – Výhonský, Bíreš, Tomka – Jasenec, Čunderlík, Matoušek



HK Dukla Trenčín - HC Košice 0:7 (0:2, 0:4, 0:1)



Góly: 8. Mikúš (Chovan, Teves), 14. Petráš (Pollock, Martel), 22. Gildon (Mikúš, Martel), 24. Pollock (Gildon, Petráš), 28. Jääskeläinen (Chovan, Mikúš), 32. Petráš (Pollock, Martel), 47. Krivošík (Chovan, Mikúš). Rozhodcovia: Goga, Klejna - Frimmel, Durmis, vylúčení: 6:5 na 2 min., presilovky: 0:3, oslabenia: 0:0, 1351 divákov.



Trenčín: Valent - Cardwell, Hlaváč, Schmiemann, Hatala, Bokroš, Starosta, Macejko - Ahl, Baláž, Záborský - Josling, Stapley, Green - Hudec, Sojčík, Burzan - T. Tomík, Dej, Krajčovič - Barto



Košice: Riečický - Parlett, Gildon, Teves, Deyl, Ferenc, Šedivý - Jääskeläinen, Chovan, Mikúš - Martel, Pollock, Petráš - Krivošík, Repčík, Lamper

HKM Zvolen - MHK 32 Liptovský Mikuláš 7:2 (1:1, 2:0, 4:1)



Góly: 8. Olson (R. Bondra, Halbert), 31. Marcinek (Sládok), 35. Halbert (Oligny), 47. R. Bondra, 49. M. Hecl (Sheehy), 52. Olson (Zuzin, Halbert), 58. D. Jendek (Marcinek) – 20. Quince (Pereskokov, Ullman), 50. Ullman (Quince). Rozhodovali: Baluška, Výleta – Pribula, Tomáš, vylúčení na 2. min: 5:3, presilovky 1:1, oslabenia: 2:0, 1583 divákov.



Zvolen: Kantor – Halbert, Bindulis, Oligny, M. Hudec, Robertson, Beňo, Sládok – Kudrna, Sheehy, M. Hecl – Zuzin, Olson, R. Bondra – Mišiak, D. Jendek, Marcinek – Macek, Senčák, L. Lulnter



L. Mikuláš: Fitzpatrick – Ullman, Žilka, Lalík, Hraško, F. Fekiač, D. Jendroľ – Pereskokov, Quince, Avtsin – Gerlach, J. Sukeľ, Réway – D. V. Tkáč, Uhrík, Chmielewski – Nespala, Vankúš, Šandor

HC MIKRON Nové Zámky - HK Dukla Ingema Michalovce 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)



Góly: 24. Komuls (Ducharme), 53. Handlovský (Kowalczyk, Golod) - 16. Krastenbergs (Svitana, Drgoň), 19. Daugaviňš (Svitana, Krastenbergs), 35. Rockwood (Bodák, Johnson), 54. Bodák (Svitana, Slováček). Rozhodcovia: Stano, Krajčík - Stanzel, Hajnik, vylúčení: 6:7 na 2 min., presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 1183 divákov



Nové Zámky: Tamminen - Komuls, Roman, Luža, Kowalczyk, Novajovský, Semaňák, Meszároš - Ducharme, Guay, Golod - Tvrdoň, Slovák, Hamaliuk - Lapšanský, Linet, Handlovský - Kodhaj, Ondrušek, Ružek - Kováč



Michalovce: Junca - Bodák, Slováček, Drgoň, Pišoja, Jasečko, Meliško, Cibák - Daugaviňš, Rockwood, Krastenbergs - Svitana, Pu, Johnson - Varga, Gabriel, Michnáč - Kabáč, Solenský, Vašaš









Jaroslav Obšut, asistent trénera Slovana:Vladimír Országh, tréner Banskej Bystrice: