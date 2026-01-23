< sekcia Šport
Žilina nestačila v prípravnom zápase v SAE na Rigu 2:3
Posledná generálka pred začiatkom jarnej časti Niké ligy čaká Žilinu 31. januára doma proti Opave.
Autor TASR
Abu Zabí 23. januára (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina prehrali v piatkovom prípravnom zápase s Rigou 2:3. Pre „šošonov“ to bol posledný zápas na sústredení v Spojených arabských emirátoch, pričom lotyšský tím viedol slovenský tréner Adrián Guľa. Posledná generálka pred začiatkom jarnej časti Niké ligy čaká Žilinu 31. januára doma proti Opave.
prípravný zápas:
FC Riga - MŠK Žilina 3:2 (2:0)
Góly: 15. Raki, 45.+1. Ramires, 78. Černomordijs - 65. Faško, 87. Roginič
