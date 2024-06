Žilina odštartovala prípravu s 25 hráčmi a novým asistentom

hráči na prvom tréningu:



brankári: Samuel Belaník, Dominik Kúdelčík, Jakub Jokl (Akadémia MŠK)



obrancovia: Ján Minárik, Michal Mynář, Tomáš Hubočan, Alex Dovičák (Akadémia MŠK), James Ndjeungoue, Adama Drame, Samuel Ďatko, Tobias Pališčák (Akadémia MŠK), Adam Oravec (Akadémia MŠK), Timotej Hranica, Kristián Bari, Basirou Badjie



stredopoliari: Samuel Gidi, Xavier Adang, Dominik Šnajder, Samuel Javorček



útočníci: Loic Essomba, Lukáš Prokop, Eric Bile, Vladimír Vaľko (Akadémia MŠK), Patrik Iľko, František Kóša (Akadémia MŠK)







reprezentanti (predĺžené voľno): Ľubomír Belko (pripojí sa 17. 6.), Andrej Stojčevski (pripojí sa 19.6.), Patrik Leitner, Tomáš Jaššo, Dominik Javorček, Samuel Kopásek, Mário Sauer, Timotej Jambor, Adrián Kaprálik, Dávid Ďuriš, Jakub Badžgoň (pripoja sa predbežne 24. 6., resp. po reprezentačných povinnostiach)



prípravné zápasy:



26. júna: FC Baník Ostrava - MŠK Žilina (Markvartovice, 16.00)



29. júna: Győr FC - MŠK Žilina (Györ, 17.00)



3. júla: MŠK Žilina - FC Košice (Budatín, 15.30)



6. júla: SK Sigma Olomouc - MŠK Žilina (Slatinice, 11.00)



sústredenie Berghäusl (Rakúsko) (10. - 19. júla)



13. júla: SV Ried - MŠK Žilina (13.00)



13. júla: SK Slavia Praha - MŠK Žilina (16.00)



18. júla: Debrecín VSC - MŠK Žilina (18.00)

Žilina 14. júna (TASR) - Tréner futbalistov MŠK Žilina Michal Ščasný privítal v piatok na štarte letnej prípravy pred novou sezónou 2024/25 25 hráčov, z ktorých viacerí vstúpili do kabíny A-tímu prvýkrát.Príprava potrvá vyše mesiaca a "Šošoni" počas nej odohrajú sedem stretnutí. Úvodný, desaťdňový blok bude bez početnej skupiny reprezentantov i bez zápasov. Žilinč anov čaká aj sústredenie v Rakúsku.," uviedol tréner pre oficiálnu stránku klubu.V úvode prípravy dostanú šancu aj hráči zo žilinskej akadémie. "," uviedol Ščasný, ktorý na sezónu počíta s 20 až 22 hráčmi do poľa a brankármi.Žilina doplnila aj realizačný tím, do ktorého pribudol asistent Patrik Durkáč. "," povedal Ščasný.Posily by mohli prísť aj do kádra: "."