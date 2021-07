Žilina odvetu s Apollonom nepodcení, Trnava nechce hrať na 0:0

program odvetných zápasov 2. predkola EKL:



štvrtok 29. júla:



18.30 Sepsi OSK - FC SPARTAK TRNAVA /prvý zápas 0:0, rozhodcovia: Kasumi - Zeqiri, Sekiraqa (všetci Kos.)/

18.45 MŠK ŽILINA - Apollon Limassol /prvý zápas 3:1, rozhodcovia: Boucaut - Lemaire, Di Vincenzo (všetci Bel.)/

20.45 FC DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA - Partizan Belehrad /prvý zápas 0:1, rozhodcovia: Bieri - Zürcher, Maire (všetci Švaj.)/



15.00 Šachtar Karagandy - FCSB /prvý zápas 0:1/

16.00 FK Liepaja - CSKA Sofia /prvý zápas 0:0/

17.00 Tobol Kostanaj - Hajduk Split /prvý zápas 0:2/

18.00 FC Birkirkara - Olimpija Ľubľana /prvý zápas 0:1/

18.00 Bodö/Glimt - Valur Reykjavík /prvý zápas 3:0/

18.00 Dinamo Brest - Viktoria Plzeň /prvý zápas 1:2/

18.00 FC Honka - NK Domžale /prvý zápas 1:1/

18.00 FK Kešla - FK Soči /prvý zápas 0:3/

18.00 FK Sumqajit - FK Čukarički /prvý zápas 0:0/

18.00 FC Vaduz - Újpest Budapešť /prvý zápas 1:2/

18.00 Vorskla Poltava - KuPS Kuopio /prvý zápas 2:2/

18.30 FC Santa Coloma - FC Hibernian /prvý zápas 0:3/

18.30 BK Häcken - FC Aberdeen /prvý zápas 1:5/

18.30 Levadia Tallinn - FC Dundalk /prvý zápas 2:2/

19.00 AFG Aarhus - FC Larne /prvý zápas 1:2/

19.00 Ironi Ašdod - FK Karabach /prvý zápas 0:0/

19.00 BATE Borisov - Dinamo Batumi /prvý zápas 1:0/

19.00 Hapoel Beer Sheva - Arda Kardžali /prvý zápas 2:0/

19.00 Maccabi Haifa - Dinamo Tbilisi /prvý zápas 2:1/

19.00 Milsami Orhei - IF Elfsborg /prvý zápas 0:4/

19.00 Raków Čenstochová - FK Suduva /prvý zápas 0:0/

19.00 Rosenborg Trondheim - FH Hafnarfjordur /prvý zápas 2:0/

19.00 Sivasspor - FC Petrocub /prvý zápas 1:0/

19.00 1. FC Slovácko - Lokomotiv Plovdiv /prvý zápas 0:1/

19.00 Valerenga IF - KAA Gent /prvý zápas 0:4/

19.00 Torpedo Žodino - FC Kodaň /prvý zápas 1:4/

19.15 The New Saints - Kauno Žalgiris /prvý zápas 5:0/

19.30 Breidablik Kópavogur - Austria Viedeň /prvý zápas 1:1/

19.30 Fola Esch - Šachťor Soligorsk /prvý zápas 2:1/

19.30 Maccabi Tel Aviv - Sutjeska Nikšič /prvý zápas 0:0/

20.00 AEK Atény - Velež Mostar /prvý zápas 1:2/

20.00 Borac Banja Luka - Linfield Belfast /prvý zápas 0:4/

20.00 Connah's Quay - FK Priština /prvý zápas 1:4/

20.00 Feyenoord Rotterdam - FK Drita /prvý zápas 0:0/

20.00 Partizani Tirana - FC Bazilej /prvý zápas 0:3/

20.00 Puskás Akadémia - RFS Riga /prvý zápas 0:3/

20.00 NK Rijeka - Gzira United /prvý zápas 2:0/

20.00 FK Škendija - Riga FC /prvý zápas 0:2/

20.00 Šlask Vroclav - Ararat Jerevan /prvý zápas 4:2/

20.30 Servette Ženeva - FK Molde /prvý zápas 0:3/

20.30 Universitatea Craiova - KF Laci /prvý zápas 0:1/

20.45 Bohemians Dublin - F91 Dudelange /prvý zápas 1:0/

20.45 NK Maribor - Hammarby IF /prvý zápas 1:3/

21.00 NK Osijek - Pogoň Štetín /prvý zápas 0:0/

21.00 Vllaznia Škodra - AEL Limassol /prvý zápas 0:1/

22.00 FC Santa Clara - Škupi Skopje /prvý zápas 3:0/

Bratislava 28. júla (TASR) - Z trojlístka slovenských tímov sú pred štvrtkovými odvetami 2. predkola Európskej konferenčnej ligy v najvýhodnejšej pozícii futbalisti MŠK Žilina zásluhou triumfu 3:1 na pôde cyperského Apollonu Limassol. Hráči Spartaka Trnava odcestovali do Rumunska s výsledkom 0:0 z domáceho súboja so Sepsi OSK. Vicemajster uplynulého fortunaligového ročníka FC DAC 1904 Dunajská Streda bude dobiehať manko 0:1, ktoré nabral v prvom súboji na trávniku Partizanu Belehrad.Tím zo Žitného ostrova zakončil nevydarený týždeň víkendovou prehrou 1:4 s Michalovcami. Vlani sa prebojoval do 3. predkola Európskej ligy, v ňom bol nad jeho sily LASK Linz. Teraz hrozí "žlto-modrým" skorší koniec v pohárovej Európe. Ak sa im cez srbského rekordéra v počte majstrovských titulov podarí prejsť, v 3. predkole EKL by ich čakal víťaz dvojzápasu FK Soči - FK Kešla (prvý zápas 3:0). "," citoval oficiálny web DAC útočníka Abdulrahmana Taiwa.Trnavčania v ligovej ouvertúre zdolali na domácom štadióne Pohronie 2:0. Do Rumunska cestovali v predstihu autobusom, logisticky bolo toto riešenie prijateľnejšie ako letecký presun. "" citoval portál trnavskyhlas.sk Michala Gašparíka ml.Trnavský kormidelník dúfa, že jeho zverenci dokážu skórovať a zdramatizovať boj o postup: "." V prípade postupu sa priaznivci Spartaka môžu tešiť na lepšieho z dvojice Maccabi Tel Aviv - Sutjeska Nikšič (prvý zápas 0:0).Žilinčania minulý štvrtok na Cypre rýchlo skórovali zásluhou Dávida Ďuriša v 5. minúte. Domáci vyrovnali, no gól do šatne Jána Bernáta prevážil misky váh na stranu slovenského tímu a ten istý hráč potom skóroval po prestávke aj druhýkrát. "," vyslovil spokojnosť tréner Žiliny Pavol Staňo."Žlto-zelení" napriek sľubnému výsledku nemienia podceniť odvetu, v ktorej ich už môže hnať vpred až päťtisícová návšteva zodpovedajúca polovici kapacity štadióna pod Dubňom. "," vyhlásil Staňo. V prípade postupu sa MŠK stretne v 3. predkole s lepším zo súboja medzi Hajdukom Split a Tobolom Kostanaj (prvý zápas 2:0).Úvodné zápasy 3. predkola sú na programe 5. augusta, odvety o týždeň neskôr. Ešte predtým sa v pondelok 2. augusta v Nyone uskutoční žreb play off.